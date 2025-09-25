ทรัมป์ยุมาเราจัดให้!EU-UKไม่ตัดความเป็นไปได้ สอยร่วงเครื่องบินรบรัสเซียถ้าล้ำน่านฟ้า

อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปในวันพุธ(24ก.ย.) ระบุไม่อาจตัดทางเลือกแห่งการสอยร่วงเครื่องบินรัสเซียที่ล่วงล้ำเข้าสู่น่านฟ้าของนาโต หลังเกิดเหตุล่วงละเมิดหลายต่อหลายครั้งในเดือนนี้
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร(23ก.ย.) แนะนำว่าบรรดาสมาชิกยุโรปในนาโต ควรสอยร่วงเครื่องบินรัสเซียที่ละเมิดน่านฟ้าของพวกเขา ท่ามกลางคำกล่าวหาของโปแลนด์และเอสโตเนียที่ว่ามอสโกล่วงล้ำน่านฟ้าของพวกเขาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา คำกล่าวอ้างที่ทางรัฐบาลรัสเซียปฏิเสธ
"ตามความเห็นของดิฉัน เราจำเป็นต้องปกป้องดินแดนทุกตารางเมตร" ฟอน แดร์ ไลเอิน ให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นเอ็นในวันพุธ(24ก.ย.) "นั่นหมายความว่า ถ้ามีการล่วงล้ำน่านฟ้า หลังจากมีการแจ้งเตือน หลังจากมีความชัดเจนมากๆ แน่นอนว่า ทางเลือกของการสอยร่วงเครื่องบินขับไล่ลำหนึ่งๆที่ล่วงล้ำน่านฟ้าของเรา อยู่บนโต๊ะพิจารณา"
มาร์ค รุตต์ เลขาธิการนาโต วางกรอบขั้นตอนปฏิบัติของพันธมิตรในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆลักษณะดังกล่าวเมื่อวันอังคาร(23ก.ย.) โดยบอกว่าการตัดสินใจเข้าต่อสู้กับเครื่องบินที่ล่วงล้ำเข้ามาหรือไม่ จะดำเนินการแบบเรียลไทม์ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวกรองที่มีในเรื่องของภัยคุกคามที่เกิดขึ้น"
ราโดสลอว์ ซิคอร์สกี รัฐมนตรีต่างประเทศโปแลนด์ เตือน ณ ที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในช่วงต้นสัปดาห์ ว่าการล่วงล้ำน่านฟ้าใดๆอีกในอนาคต จะต้องเจอกับการใช้กำลัง "ถ้าขีปนาวุธอีกลูกหรือเครื่องบินอีกลำเข้าสู่น่านฟ้าของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะตั้งใจหรือโดยความผิดพลาด แล้วถูกสอยร่วง เศษซากตกในดินแดนนาโต เมื่อนั้นกรุณาอย่าคร่ำครวญสะอึกสะอื้นในเรื่องนี้"
อีเวตต์ คูเปอร์ รัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักร ส่งสารในข้อความแบบเดียวกัน บอกว่าสหราชอาณาจักรพร้อม "ใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องท้องฟ้าของนาโตและดินแดนของนาโต ถ้าเราจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับเครื่องบินที่ปฏิบัติการในน่านฟ้านาโตโดยไม่ได้รับอนุญาต เราก็จะทำ"
รัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหา โดย ดมิทรี โพลยานสกี ผู้แทนทูตมอสโกประจำสหประชาชาติ เรียกมันว่าเป็นกระแสหวาดกลัวอย่างไม่มีเหตุผลต่อรัสเซีย(Russophobic hysteria) ที่ออกแบบมาเพื่อกดดันให้วอชิงตันใช้นโยบายเผชิญหน้ามากกว่าเดิม
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)