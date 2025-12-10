เปิดคลิปจะจะ เขมรใช้ชาวบ้านเป็นโล่มนุษย์ เคลื่อนรถยิงจรวดหลายลำกล้องซ่อนตัวในชุมชน ก่อนระดมยิงใส่ภูมะเขือของไทย

เปิดคลิปทหารเขมรใช้ชาวบ้านเป็นโล่มนุษย์ เคลื่อนรถยิงจรวดหลายลำกล้องซ่อนตัวในชุมชนในจังหวัดอุดรมีชัย ก่อนระดมยิงใส่ภูมะเขือในประเทศไทย
วันนี้ (10 ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.52 น. เพจ Army Military Force โพสต์วิดีโอคลิป พร้อมข้อความระบุว่า “ด่วน!! เวลา 10.48 น. (10 ธ.ค.) ทหารกัมพูชาเคลื่อนย้ายรถยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ Type 90B ขนาด 122 mm. (MLRS) เข้าไปซ่อนตัวในชุมชนพลเรือนในจังหวัดอุดรมีชัยเพื่อเตรียมการยิงโจมตีประเทศไทย โดยการใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์ (Human Shields) ในการปฏิบัติการทางทหารดังกล่าว”
ต่อมา เมื่อเวลา 12.57 น. เพจ Army Military Force โพสต์วิดีโอคลิป และข้อความว่า "ด่วน!! ทหารกัมพูชาได้ใช้บ้านเรือนชาวเขมรในจังหวัดอุดรมีชัย เป็นสถานที่ปฏิบัติการทางทหาร เพื่อยิงระบบจรวดหลายลำกล้อง Type 90B ขนาด 122 mm. ไปยังภูมะเขือ จังหวัดศรีสะเกษของประเทศไทย"