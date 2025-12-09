xs
xsm
sm
md
lg

ทหารไทยเอาคืน ระดมยิงจรวดหลายลำกล้อง SR-4 โจมตีเป้าหมายทางทหารกัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(9 ธ.ค.) เมื่อเวลา 17.50 น. เพจ Army Military Force โพสต์วิดีโอคลิป พร้อมระบุข้อความว่า “ด่วน!! ทหารไทยเปิดฉากตอบโต้กลับ ระดมยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ SR-4 122 mm. เข้าโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาอย่างหนัก”



กำลังโหลดความคิดเห็น