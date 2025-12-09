ด่วน! F-16 หย่อนไข่ติดเลเซอร์ลงคลังเก็บจรวด MB-21 กลางเมืองสำโรง กัมพูชา เกิดระเบิดเสียงดังต่อเนื่อง

F-16 ทิ้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ลงคลังเก็บจรวด MB-21 และอาวุธหนักของกองทัพเขมร กลางเมืองสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย กัมพูชา เกิดระเบิดดังต่อเนื่อง
วันนี้ (9 ธ.ค.) เมื่อเวลา 12.25 น. เพจ Army Military Force โพสต์วิดีโอคลิป เหตุการณ์หลังจากเครื่องบินรบ F-16 ของกองทัพอากาศไทยทิ้งระเบิดในเมืองสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย พร้อมระบุข้อความว่า “ด่วน!!! เครื่องบินรบ F-16 ของกองทัพอากาศไทยเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ ทิ้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ แบบ GBU-12 Paveway II ต่อเป้าหมายคลังเก็บจรวด BM-21 และอาวุธหนักของกองทัพกัมพูชา จนเกิดการระเบิดดังต่อเนื่องอย่างรุนแรงกลางกรุงสำโรง (សំរោង) จังหวัดอุดรมีชัย (ខេត្តឧត្តរមានជ័យ)”