มีงี้ด้วย!ยิวซัลโวระเบิดนำวิถีสหรัฐฯใส่กรุงเบรุตแต่ไม่ทำงาน มะกันเลยขอคืนจาก'เลบานอน'ชาติที่ถูกยิง

สหรัฐฯร้องขอเลบานอนให้คืนระเบิดนำวิถีที่มีความแม่นยำ GBU-39B ที่ไม่ทำงานลูกหนึ่ง ซึ่งถูกพบในแถบชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุต ด้วยความหวั่นเกรงว่าเทคโนโลยีล้ำสมัยของอาวุธชนิดนี้จะตกไปอยู่ในมือของจีน รัสเซียและอิหร่าน ตามรายงานของสื่อมวลชนเลบานอนเมื่อช่วงปลายสัปดาห์
มีรายงานว่าระเบิดเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลเมื่อเร็วๆนี้ ที่เล็งเป้าเล่นงานเขตฮารัต ฮไรก์ ป้อมปราการของฮิซบอลเลาะห์ ขณะที่สำนักข่าวอัล-มาร์คาซิยา สื่อมวลชนเลบานอน อ้างสถานีโทรทัศน์อัล-มานาร์ ที่เกี่ยวข้องกับฮิซบอลเลาะห์และสื่อมวลชนอิสราเอล ระบุว่ากระสุนลูกหนึ่งไม่ระเบิดและถูกเก็บกู้ในสภาพที่สมบูรณ์
GBU-39B เป็นระเบิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ที่ใช้งานโดยสหรัฐฯและพันธมิตร ประกอบด้วยนำวิถีล้ำสมัยและระบบเล็งเป้าหมายที่วอชิงตันต้องการกีดกันไม่ให้ตกไปอยู่ในการครอบครองของรัฐศัตรูทั้งหลาย
รายงานข่าวระบุว่าสหรัฐฯติดต่ออย่างเร่งด่วนมายังพวกเจ้าหน้าที่เลบานอน หาทางขอคืนระเบิดที่ไม่ทำงาน เน้นย้ำความเสี่ยงด้านความมั่นคงถ้าศัตรูสามารถศึกษาหรือดำเนินการวิศวกรรมย้อนกลับ
คำกล่าวอ้างนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ท่ามกลางความกังวลว่าข้อมูลทางเทคโนโลยีที่อ่อนไหวของสหรัฐฯอาจถูกเปิดโปงออกมาระหว่างปฏิบัติการต่างๆของอิสราเอลทั่วเลบานอน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เลบานอนไม่ได้ยืนยันว่าระเบิดลูกดังกล่าวอยู่ในมือของพวกเขาหรือไม่ หรือพวกเขามีความตั้งใจส่งมอบมันตามคำร้องขอของสหรัฐฯหรือเปล่า
ข้อมูลจากกองทัพอากาศสหรัฐฯ GBU-39B คือระเบิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กที่มีน้ำหนัก 250 ปอนด์(ราว 113 กิโลกรัม) มันเป็นกระสุนนำวิถีที่ออกมาแบบมาเพื่อใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศ ทั้งตอนกลางวันหรือตอนกลางคืน ระเบิดใช้การนำวิถีโดยจีพีเอส เพื่อโจมตีเป้าหมายหยุดนิ่งด้วยความแม่นยำสูง และด้วยขนาดกะทัดรัดของมัน ทำให้เครื่องบินสามารถบรรจุอาวุธชนิดนี้ได้เป็นจำนวนมากในแต่ละภารกิจ ขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ
GBU-39B สามารถโจมตีเป้าหมายต่างๆที่อยู่ไกลออกไปมากกว่า 40 ไมล์ทะเล(ราว 74 กิโลเมตร) และสามารถโปรแกรมให้โจมตีแบบโดดๆหรือเป็นชุดๆ พิกัดเป้าหมายจะถูกกำหนดใส่เข้าไปในระเบิดก่อนยิงออกไป ไม่ว่าทั้งจากภาคพื้นหรือนักบิน ขณะที่มันนำวิถีอย่างเป็นอิสระโดยใช้จีพีเอสและระบบนำทางเฉื่อย
(ที่มา:อินเดียทูเดย์)