รัสเซียส่งโดรน-จรวดนับร้อยโจมตียูเครน โปแลนด์ยกระดับพร้อมสกัดการล้ำน่านฟ้า

เอเอฟพี – ยูเครนเผยรัสเซียส่งโดรนและขีปนาวุธนับร้อยถล่มทั่วประเทศตลอดคืนวันเสาร์ (27 ก.ย.) เฉพาะในเมืองหลวงพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 คน โดยในระหว่างนั้นโปแลนด์ได้ส่งเครื่องบินขึ้นเตรียมพร้อมปกป้องน่านฟ้า ภายหลังนาโตกล่าวหามอสโกอยู่เบื้องหลังการรุกล้ำเขตแดนชาติสมาชิกหลายครั้ง
ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ของยูเครน กล่าวในวันอาทิตย์ (28 ก.ย.) ภายหลังการโจมตียาวนานถึง 12 ชั่วโมงของรัสเซียว่า มอสโกต้องการให้สงครามดำเนินต่อไปจึงสมควรถูกทั่วโลกกดดันหนักหน่วงที่สุด และสำทับว่า เครมลินได้ประโยชน์จากการยื้อการสู้รบตราบเท่าที่ยังได้กำไรจากการขายน้ำมัน
ผู้นำเคียฟประกาศว่า จะพุ่งเป้าโจมตีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่รัสเซียนำมาใช้ทำสงคราม รวมทั้งบีบให้มอสโกหันมาแก้ไขความขัดแย้งด้วยแนวทางการทูต
เซเลนสกี้โพสต์ภาพอาคารที่พักอาศัยที่ไฟไหม้ ขณะที่หน่วยฉุกเฉินเร่งดับเพลิงและช่วยเหลือประชาชนออกจากอาคารเหล่านั้น โดยทางการยูเครนเผยว่า นอกจากมีผู้เสียชีวิตแล้ว ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 40 คนในแคว้นซาโปริซเซีย โอเดสซา ซูมี เชอร์กาซี และมิโคลาอีฟ ซึ่งรวมถึงเด็กหญิงวัย 12 ปีคนหนึ่ง พร้อมเตือนว่า อาจพบผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น
กระทรวงต่างประเทศยูเครนสำทับว่า นอกจากอาคารที่พักอาศัยแล้ว สถานที่ที่ถูกรัสเซียโจมตียังรวมถึงศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดและโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง
อันเดรย์ เยอร์มัค หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่สำนักประธานาธิบดียูเครน กล่าวหามอสโกกำลังทำสงครามต่อพลเรือน และเรียกร้องให้พันธมิตรตะวันตกเพิ่มมาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย
ทั้งนี้ กองเสนาธิการยูเครนเผยว่า เคียฟสามารถทำลายโดรนและขีปนาวุธที่รวมถึงระเบิดนำวิถีของรัสเซีย 643 ชุดทางด้านตะวันออก ตอนกลาง และใต้ของประเทศ
การโจมตีนี้เกิดขึ้นหลังจากรัสเซียเตือนองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ไม่ให้ยกระดับมาตรการตอบโต้จากกรณีที่มีการกล่าวหาว่า รัสเซียละเมิดน่านฟ้าของชาติสมาชิก
ขณะเดียวกัน กองทัพโปแลนด์โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ว่า วอร์ซอได้ส่งเครื่องบินรบขึ้นเตรียมพร้อมสกัดในน่านฟ้าของประเทศ รวมทั้งยกระดับการเตือนภัยของระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อตอบโต้การโจมตีของรัสเซียที่อาจเกิดขึ้น
ช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ ชาติต่างๆ ในยุโรปกล่าวหาว่า โดรนและเครื่องบินรบของรัสเซียละเมิดน่านฟ้าหลายครั้ง ซึ่งนาโตระบุว่า เป็นการทดสอบว่า นาโตจะตอบโต้อย่างไร ด้านรัสเซียปฏิเสธว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องการกับรุกล้ำน่านฟ้า และยืนยันว่า เครื่องบินของตนไม่มีแผนโจมตีประเทศสมาชิกนาโต
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เซียร์เก ราฟลอฟ กล่าวเตือนในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นิวยอร์กว่า ผู้ที่รุกรานรัสเซียจะถูกตอบโต้ขั้นเด็ดขาด และในเวลาต่อมายังให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ประเทศที่ยิงเครื่องบินหรือโดรนของรัสเซียภายในน่านฟ้ารัสเซีย “จะต้องเสียใจมาก”
ทางด้านเซเลนสกี้เปิดเผยหลังกลับจากปราศรัยต่อที่ประชุมยูเอ็นที่นิวยอร์กว่า ยูเครนได้รับระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตของอเมริกา 1 ชุดจากอิสราเอล และคาดว่า จะได้รับอีกสองชุดเร็วๆ นี้
แม้อิสราเอลประกาศจุดยืนเป็นกลางในความขัดแย้งในยูเครนตั้งแต่ต้น แต่ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับมอสโกกลับเหินห่างและเย็นชา ขณะที่รัสเซียคบหากับอิหร่านใกล้ชิดขึ้น รวมทั้งยังประณามสงครามของอิสราเอลในกาซา
เซเลนสกี้เสริมว่า คณะผู้แทนของยูเครนและอเมริกาจะประชุมกันอีกหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์นี้เกี่ยวกับการจัดซื้ออาวุธ ขณะที่เคียฟส่งรายชื่ออาวุธที่ต้องการให้แก่วอชิงตันอันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดซื้ออาวุธมูลค่า 90,000 ล้านดอลลาร์จากอเมริกา