จัดหนัก! รัสเซียระดมเครื่องบิน-โดรน-ขีปนาวุธ อาคารรัฐบาลยูเครนในกรุงเคียฟถูกโจมตีหนแรก

รัสเซียถล่มโจมตีทางอากาศเล่นงานยูเครนทั่วประเทศครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในช่วงคืนวันเสาร์ (6 ก.ย.) ต่อเนื่องถึงก่อนรุ่งสางวันอาทิตย์ (7) โดยที่เคียฟระบุว่าทำให้เกิดไฟไหม้หลังคาอาคารหลักของรัฐบาลในเมืองหลวง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สิ่งปลูกสร้างนี้ตกเป็นเป้าหมายการถล่มของแดนหมีขาว อย่างไรก็ดี มอสโกออกมาปฏิเสธ โดยอ้างว่า จำกัดการโจมตีให้อยู่เฉพาะพวกเป้าหมายทางทหารและอุตสาหกรรมทางทหาร
ตามรายงานของอาร์ที สื่อของทางการแดนหมีขาวระบุว่า กระทรวงกลาโหมรัสเซียออกคำแถลงในวันอาทิตย์ (7) บอกว่า การโจมตีของฝ่ายตนซึ่งเป็นการโจมตีขนาดมหึมาด้วยความแม่นยำสูง มุ่งหมายที่พวกสิ่งปลูกสร้างสำหรับการผลิต, การซ่อมแซม, และการจัดเก็บ พวกอากาศยานไร้คนขับ ตลอดจนพวกสนามบินทางทหารในภาคกลาง, ภาคใต้, และภาคตะวันออกของยูเครน
นอกจากนั้นก็พุ่งเป้าเล่นงานวิสาหกิจทางอุตสาหกรรม “เคียฟ-67” ในบริเวณชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงเคียฟ ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างด้านการส่งกำลังบำรุงในส่วนใต้ของเมืองหลวงยูเครน
“การโจมตีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ เป้าหมายต่างๆ ที่ถูกกำหนดล้วนถูกโจมตี” คำแถลงของกระทรวงบอก พร้อมกับเน้นว่า “ไม่มีการโจมตีใดๆ ต่อสถานที่อื่นๆ ภายในขอบเขตพื้นที่ของเคียฟ”
คำแถลงระบุด้วยว่า กองทัพรัสเซียสามารถเข้ายึดหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งในแคว้นดนิโปรเปตรอฟสก์ บริเวณภาคกลางของยูเครน และกองทัพอากาศสามารถทำลายระเบิดนำวิถี 3 ลูก จรวดหลายลำกล้องไฮมาร์ส 3 ลูก และโดรน 210 ลำของยูเครน
ทางด้านประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ ของยูเครน โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มX ว่า ฝ่ายรัสเซียระดมใช้ทั้งโดรนและขีปนาวุธถล่มใส่ยูเครน สังหารผู้คนไป 4 คน และสร้างความเสียหายให้แก่ทั่วทั้งภาคเหนือ, ภาคใต้, และภาคตะวันออกของประเทศ รวมทั้งเมืองต่างๆ อย่างซาโปริซเซีย, ครีวี เรียห์, และโอเดสซา ตลอดจนเมืองซูมี และ เขตเชร์นิฮิฟ
ขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งต่างรายงานว่า ในช่วงเช้าตรู่วันอาทิตย์ (7) สามารถมองเห็นควันโขมงหนาทึบกำลังลอยขึ้นมาจากหลังคาของอาคารที่ทำการหลักของรัฐบาล ซึ่งเป็นที่ทำการของคณะรัฐมนตรีในกรุงเคียฟ ตั้งอยู่ในย่านประวัติศาสตร์เปเชร์สกี
นอกจากนั้นในที่อื่นๆ ของเคียฟ ยังมีอาคารพักอาคารหลายหลังถูกโจมตีได้รับความเสียหาย
นายกรัฐมนตรียูเลีย สวีรีเดนโก ของยูเครน โพสต์บนเทเลแกรมว่า หลังคาและพื้นที่ชั้นบนของอาคารคณะรัฐมนตรีในกรุงเคียฟได้รับความเสียหาย และถือเป็นครั้งแรกที่รัสเซียโจมตีอาคารนี้นับตั้งแต่เริ่มสงครามเมื่อต้นปี 2022
หน่วยบริการฉุกเฉินเสริมว่า รัสเซียยังส่งโดรนโจมตีตึกสูงหลายแห่งในเคียฟเมื่อเช้าวันอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุด และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 คน
จากการเปิดเผยของกองทัพอากาศยูเครน รัสเซียส่งโดรนอย่างน้อย 805 ลำ และขีปนาวุธ 13 ลูก โจมตีทั่วยูเครนระหว่างคืนวันเสาร์ถึงเช้าวันอาทิตย์
อัยการยูเครนยังเผยว่า การโจมตีอาคารที่พักสูง 9 ชั้นแห่งหนึ่งทางตะวันตกของเคียฟทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 คน เป็นแม่และลูกชายวัย 2 เดือน นอกจากนั้นยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่าสิบคนทั่วเมืองหลวง
การโจมตีครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันพฤหัสฯ (4 ) ประเทศยุโรปที่นำโดยฝรั่งเศสและอังกฤษ ประกาศพร้อมส่งกองกำลังภาคพื้นดินไปยังยูเครนเพื่อกำกับดูแลข้อตกลงสันติภาพระหว่างมอสโกกับเคียฟ
ทว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ประกาศว่า การส่งกองกำลังตะวันตกไปยังยูเครนเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และจะถือเป็นเป้าหมายโดยชอบธรรมสำหรับการโจมตีของรัสเซีย
ในอีกด้านหนึ่ง โรเบิร์ต บรอฟดี ผู้บัญชาการกองกำลังโดรนของยูเครน กล่าวอ้างเมื่อวันอาทิตย์ว่า ยูเครนได้โจมตีท่อส่งน้ำมันดรุชบา ในแคว้นบรีแยนสก์ของรัสเซีย ทำให้เกิดไฟไหม้สร้างความเสียหายอย่างมาก
ท่อส่งดังกล่าวลำเลียงน้ำมันจากรัสเซียไปยังฮังการีและสโลวาเกียที่ยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียแม้สมาชิกสหภาพยุโรป ชาติอื่นๆ ตัดความสัมพันธ์นับตั้งแต่ที่มอสโกบุกยูเครนก็ตาม
เคียฟระบุว่า โจมตีเป้าหมายด้านพลังงานของรัสเซียเพื่อตอบโต้การโจมตีของรัสเซียและบ่อนทำลายความพยายามในการทำสงครามโดยรวมของมอสโก โดยช่วงหลายสัปดาห์มานี้การจัดส่งน้ำมันไปยังฮังการีและสโลวาเกียสะดุดบ่อยครั้งจากการโจมตีของยูเครน
(ที่มา: เอเอฟพี/รอยเตอร์/อาร์ที)