ทอ.ไทยจวกข่าวมโน แผนยิงขีปนาวุธลอบสังหาร “พ่อลูกฮุน” ยันปฏิบัติการตามกฎบัตร UN เท่านั้น

จากกรณีที่สื่อมวลชนกัมพูชาเผยแพร่ข่าวอ้างว่าฝ่ายไทยมีแผนลอบสังหารนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภา และนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยจะใช้เครื่องบินโจมตีเบา AT6 TH ติดตั้งระเบิดนำวิถีด้วย GPS ของเกาหลี บินขึ้นจากจังหวัดตราดไปยิงโจมตีใส่บ้านพักของนายฮุนเซนและนายฮุน มาเนต นั้น ล่าสุดวันนี้ (5 ส.ค.) เมื่อเวลา 12.20 น.เฟซบุ๊ก "กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force" โพสต์ข้อความว่า “กองทัพอากาศยืนยัน “ข่าวปลอม” กรณีสื่อกัมพูชาอ้างถึงแผนการสังหารผู้นำกัมพูชาด้วยอากาศยานทหารของไทย“กองทัพอากาศยึดมั่นในหลักคุณธรรมและกฎหมายสากล ทุกปฏิบัติการทางอากาศดำเนินการภายใต้สิทธิในการป้องกันตนเองตามกฎบัตรสหประชาชาติ มาตรา (51) และเป็นไปตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความชอบธรรมในการป้องกันตนเองเป็นสำคัญ“Royal Thai Air Force Confirms “Fake News” Regarding the allegation by Cambodian media of a plot to assassinate Cambodian leadership using Thai military aircraft,“The Royal Thai Air Force affirms its adherence to moral principles. All air operations conducted by Thailand are carried out in the exercise of the right to self-defense under Article 51 of the United Nations Charter, in strict accordance with international humanitarian law and the principle of legitimacy in self-defense.”