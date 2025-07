กองทัพไทยย้ำเขมรยิงก่อน ไล่ไทม์ไลน์วันนี้ ถล่มปราสาทตาควาย-ยิงใส่ ปชช.ขยายวงสู้รบถึงช่องจอม

วันนี้ (27 ก.ค.) พลตรี วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เผย ไทม์ไลน์สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา (ฝั่ง จ.สุรินทร์) วันที่ 27 ก.ค. 6804.30-04.40 น.: เสียงปืนดังจากฝั่งกัมพูชา ยิงเข้ามายังพื้นที่ “ปราสาทตาควาย” ฝั่งไทย มีการยิงตอบโต้เป็นระยะจากทั้งสองฝ่าย และสถานการณ์ขยายไปถึงบริเวณ “ช่องจอม”05.30 น.: BM-21 ยิงใส่ฝั่งไทย / ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้06.40 น.: กระสุนปืนใหญ่ตกใส่บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ จ.สุรินทร์ เกิดเพลิงไหม้07.50 น. ทางทหารกัมพูชา ยิงจรวด BM-21 ลงมาในพื้นที่ อ.ช่องจอม จ.สุรินทร์ บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายThai-Cambodian Border Clash Timeline (Surin Province) 27.7.202504.30 hrs: Cambodian artillery hit Ta Kwai Temple area.05.30 hrs: BM-21 rockets fired at Thai military base.06.40 hrs: Shells hit civilian homes in Phanom Dong Rak; fires reported.07.00 hrs: Cambodian forces continued heavy attacks on Thai positions.07.50 hrs: BM-21 rockets fired by Cambodian forces struck Chong Chom, damaging civilian houses in Surin Province, Thailand.“Maj.Gen.Vithai Laithomya Spokesperson for the Royal Thai Armed Forces Headquarters”