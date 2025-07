“Tokyo-Thailand Business Partnership Seminar 2025” เปิดโอกาส SMEs ไทย ขยายตลาดสู่โตเกียว

ความพิเศษของงาน “Tokyo-Thailand Business Partnership Seminar” ในปีนี้ คือการได้รับเกียรติและการสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA (National Innovation Agency) ให้ร่วมจัดงานสัมมนานี้ภายในงานมหกรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ “Startup x Innovation Thailand Expo 2025” (SITE 2025) ซึ่งช่วยยกระดับและสร้างความน่าสนใจให้กับสัมมนาในปีนี้เป็นอย่างยิ่งความพิเศษของงาน “Tokyo-Thailand Business Partnership Seminar” ในปีนี้ คือการได้รับเกียรติและการสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA (National Innovation Agency) ให้ร่วมจัดงานสัมมนานี้ภายในงานมหกรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ “Startup x Innovation Thailand Expo 2025” (SITE 2025) ซึ่งช่วยยกระดับและสร้างความน่าสนใจให้กับสัมมนาในปีนี้เป็นอย่างยิ่งนอกเหนือจากการสนับสนุนให้บริษัทในโตเกียวขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศแล้ว ตั้งแต่ปี 2019 เรายังได้ริเริ่มจัดสัมมนาในลักษณะนี้ขึ้นในหลายเมืองทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทต่างชาติที่มีศักยภาพและต้องการขยายธุรกิจไปยังกรุงโตเกียว เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การจัดงานในกรุงเทพฯ ปีนี้ ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ เราได้รับเกียรติและการสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน SITE Thailand 2025 ผมจึงขอใช้โอกาสนี้กล่าวขอบคุณ NIA มา ณ ที่นี้อีกครั้งกรุงโตเกียวไม่เพียงเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของเอเชีย แต่ยังเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรกว่า 14 ล้านคน มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและโครงสร้างพื้นฐานที่ครบครัน อีกทั้งเป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ทำให้บริษัทชั้นนำทั่วโลกต่างเลือกโตเกียวเป็นฐานในการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงสตาร์ทอัพและนวัตกรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งจากภาครัฐและเอกชนทั้งนี้ เรายังได้พัฒนาระบบสนับสนุนสำหรับบริษัทต่างชาติ ให้ได้รับบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการจัดตั้งบริษัท การจัดหาสำนักงาน ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว รวมถึงยังมีบุคคลากรและเครือข่ายที่พร้อมให้การสนับสนุนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อขจัดความกังวลด้านการสื่อสารและวัฒนธรรมด้วยเช่นกันอุตสาหกรรมในโตเกียวยังมีศักยภาพเติบโตได้อีกไกล ผมจึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมลงทุนในกรุงโตเกียว เพื่อนำธุรกิจของท่านไปสู่ความสำเร็จในอนาคตในการสัมมนาครั้งนี้ บริษัท CT Asia Robotics จะมาแชร์ประสบการณ์อันมีค่าในการดำเนินธุรกิจ และท่านจะได้ฟังการบรรยายจาก Startup Strategy Promotion Headquarters ของกรุงโตเกียว ที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่บริษัทต่างชาติที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังโตเกียว เราหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความสนใจและความกระตือรือร้นในการขยายธุรกิจสู่กรุงโตเกียวหลังจบการบรรยาย เราจะมีการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว ซึ่งท่านสามารถหารือเกี่ยวกับธุรกิจโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของกรุงโตเกียว เรายินดีต้อนรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าเช่นกัน"ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว ได้เปิดสำนักงานในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2015 เพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างนักลงทุนไทยและญี่ปุ่น และให้การสนับสนุนนักลงทุนไทยในการลงทุนในกรุงโตเกียว โดยทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเรื่อยมา เห็นได้จากการที่สินค้าไทยมากกว่า 10% ถูกส่งออกไปยังญี่ปุ่น นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวไทยอีกด้วยในขณะเดียวกัน กรุงโตเกียวถือเป็นมหานครขนาดใหญ่ที่มี GDP สูงเป็นอันดับที่ 16 ของโลก ติดอันดับ 3 ในฐานะเมืองมหาอำนาจ Global Power City และได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดอันดับ 1 ในปี 2020 เป็นศูนย์รวมของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนจดทะเบียนมากกว่า 1,000 ล้านเยน กว่า 3,000 แห่ง (คิดเป็นครึ่งหนึ่งของบริษัทขนาดใหญ่ทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น) แม้จะมีโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจที่สมบูรณ์แบบนี้ แต่ต้นทุนการดำเนินงานที่สูง ปัญหาแรงงาน และภาระภาษีกลับเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในญี่ปุ่น อีกทั้งค่าเงินเยนก็อ่อนค่าลงในช่วงที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขข้อเสียเหล่านี้ รัฐบาลกำลังส่งเสริมนโยบายต่างๆ เช่น การดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างประเทศมาทำงานในญี่ปุ่น เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคการผลิตหนึ่งในข้อได้เปรียบของกรุงโตเกียวในการเป็นจุดหมายการลงทุนคือการเป็นศูนย์รวมของเทคโนโลยีระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจัย, สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนา, ความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี, ทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะสูง และพันธมิตรทางการวิจัยต่างๆ นอกจากนี้ Business Development Center TOKYO (BDCT) ยังให้บริการครบวงจรสำหรับธุรกิจต่างชาติที่ต้องการเข้ามาตั้งบริษัทในโตเกียว โดยมีการสนับสนุนทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจและชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทและการระดมทุน ไปจนถึงการขยายช่องทางการขาย เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถตั้งตัวในโตเกียวได้อย่างรวดเร็วTokyo One-Stop Business Establishment Center (TOSBEC) ที่พร้อมให้คำปรึกษารายบุคคลโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทแก่ธุรกิจต่างชาติหรือธุรกิจร่วมทุน เพื่อให้สามารถดำเนินขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การรับรองข้อบังคับบริษัท, การแจ้งจดทะเบียนบริษัท, การจัดการด้านภาษี, การยื่นประกันสังคม และการจัดการด้านเอกสาร การตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น รวมถึงส่งเสริมด้านการหาพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งพร้อมรับฟังความต้องการต่างๆ ของบริษัทต่างชาติ เพื่อดำเนินการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ให้กับผู้ที่ต้องการขยายธุรกิจในกรุงโตเกียว โดยจะดำเนินการค้นหาคู่ค้า, ซัพพลายเออร์ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อแนะนำพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ พร้อมเชิญคุณเข้าร่วมงานต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยกรุงโตเกียว เพื่อขยายโอกาสในการพบปะคู่ค้าที่มีศักยภาพต่อไปและ Startup Ecosystem Tokyo Consortium ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ บริษัท, หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ, มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย, กิจการร่วมค้า และภาคการปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีบริการให้คำปรึกษาฟรี เช่น การวิเคราะห์และกลยุทธ์การตลาด แก่บริษัทต่างชาติในภาคอุตสาหกรรม 4.0 และธุรกิจการเงินเทคโนโลยีขั้นสูงที่ต้องการขยายการดำเนินงานในเขตมหานครโตเกียว นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการจับคู่ทางการค้าระหว่างบริษัทต่างชาติและบริษัทที่ตั้งอยู่ในโตเกียว ผ่านโครงการลงทุนต่างๆ เพื่อหาพันธมิตรทางธุรกิจ อีกทั้งรัฐบาลกรุงโตเกียวยังมีโปรแกรมที่สนับสนุนบางส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงานใหม่ในพื้นที่โตเกียวอีกด้วยในงานนี้ นอกเหนือจากตัวแทนของศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว ยังมีผู้ที่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งบริษัทในโตเกียวมาบรรยายเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการบรรยายหัวข้อ "Business Environment and Industrial Trends in Tokyo" โดย Mr. ASAMA Gempei - General Manager, Access to Tokyo Program & Director Deloitte Tohmatsu Venture Support Co., Ltd. และ Ms. HASHIBA Kiyoko, Director for Global Promotion Startup Strategy Promotion Headquarters Tokyo Metropolitan Government นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์พิเศษกับ ดร.เฉลิมพล ปุณโณทก ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด ในหัวข้อ "ประสบการณ์ความสำเร็จในการขยายธุรกิจสู่ตลาดโตเกียว" และมีการให้คำปรึกษาโดย Tokyo SME Support Centerสำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจในกรุงโตเกียว สามารถติดต่อสอบถามและรับคำปรึกษาได้ที่ Tokyo SME Support Center ทางเว็บไซต์: https://www.tokyo-kosha.or.jp/english/index.html