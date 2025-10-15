“ปานเทพ” เร่งหาข้อเท็จจริง โดรนติดตรา “มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน” เขมรอ้างยิงตก ทำไมก้านสีฟ้าสด-สภาพไม่เสียหาย

“อ.ปานเทพ” เร่งหาข้อมูลที่แท้จริง โดรนติดตรา “มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน” เขมรอ้างยิงตก แต่มีข้อสงสังเกตทำไม้ก้านเป็นสีฟ้าเหมือนท่อพีวีซี ทั้งที่มูลนิธิฯ ใช้แต่สีดำเท่านั้น และทำไมสภาพไม่เสียหายใดๆ
จากกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าสามารถยิงโดรนของฝ่ายไทยตกที่จังหวัดอุดรมีชัย โดยที่โดรนลำดังกล่าวมีตราของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินอยู่ด้วย จึงคาดว่าน่าจะเป็นโดรนที่มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินใช้เงินบริจาคจากประชาชนซื้อมอบให้กองทัพภาคที่ 2 นั้น
ล่าสุด เมื่อเวลา 19.48 น. วันนี้(15 ต.ค.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ในฐานะประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ว่า “ตอนนี้มีคนตั้งขัอสังเกตได้น่าสนใจว่าโดรน “มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน” ไม่เคยใช้ก้านและลำตัวสีฟ้าใดๅ แบบนี้ครับ เราใช้แต่สีดำเท่านั้น ซึ่งจริงด้วยครับ
“ผมก็ยังแปลกใจจริงๆ ครับ ใครจะพ่นสีฟ้าสดใสให้เห็นชัดๆ แบบนี้ เหมือนท่อน้ำพีวีซึ แล้วทำไมเหลือแต่ฝาสีดำที่มีพ่นตรามูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเท่านั้น แล้วทำไมถ้ายิงตกจริง จึงไม่มีความเสียหายใดๆ? ผมจะหาข้อมูลที่แท้จริงก่อนนะครับ” นายปานเทพระบุ