เปิดคลิปทหารไทยยิงถล่มอนุสาวรีย์ม้าทองของฐานกัมพูชาบนพลาญหินแปดก้อนพังยับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (8 ธ.ค.) เพจ Army Military Force โพสต์วิดีโอคลิปทหารไทยยิงปืนไร้แรงสะท้อน (ปรส.) โจมตีอนุสาวรีย์ม้าทอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกองพลสนับสนุนที่ 3 ของกองทัพกัมพูชา ที่พลาญหินแปดก้อน พังเสียหาย



