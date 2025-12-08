เอาจริง! แม่ทัพภาคที่ 2 สั่งทหารเข้าโหมด “รบทุกมิติ” พร้อมตอบโต้เขมรทันทีเพื่อปกป้องแผ่นดิน-ประชาชน

แม่ทัพภาคที่ 2 สั่งยกระดับให้หน่วยปฏิบัติการทุกพื้นที่ยุทธศาสตร์เข้าสู่โหมด “รบทุกมิติ” โดยมีคำสั่งชัดเจนให้ "ตอบโต้ภายใต้กรอบยุทธวิธีอย่างเป็นระบบ" เพื่อเฝ้าระวังและปกป้องอธิปไตยของชาติ ย้ำ "แผ่นดินไทยนี้ต้องไม่ถูกท้าทายอีกต่อไป ไม่มีพื้นที่สำหรับความลังเล มีเพียงหน้าที่ ศักดิ์ศรี และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ"
วันนี้ (8 ธ.ค.) เพจ "ข่าวทหาร" เผยภาพ พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พล.ต.สมภพ ภาระเวช ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ร่วมบัญชาการการรบในวอร์รูมอย่างใกล้ชิด ภายหลังเหตุปะทะระหว่างกองกำลังฝ่ายไทย-กัมพูชา
โดยสั่งการให้หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ยุทธศาสตร์เข้าสู่โหมด “รบทุกมิติ” เพื่อเฝ้าระวังและปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง และมีคำสั่งชัดเจนว่าให้ดำเนินการตอบโต้ภายใต้กรอบยุทธวิธีอย่างเป็นระบบ มุ่งปกป้องแผ่นดินไทย ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดน
“แผ่นดินไทยนี้ต้องไม่ถูกท้าทายอีกต่อไป ไม่มีพื้นที่สำหรับความลังเล มีเพียงหน้าที่ ศักดิ์ศรี และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ” พล.ท.วีระยุทธกล่าว