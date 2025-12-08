เปิดภาพ “แม่ทัพเติ่ง” คุมรบเอง สั่งยกระดับใช้กำลัง-ตอบโต้ภัยคุกคาม เข้าสู่โหมด “รบทุกมิติ” ลั่นแผ่นดินไทยต้องไม่ถูกท้าทายอีกต่อไป

กองทัพภาคที่ 2 เผยแพร่ภาพ “พล.ท.วีระยุทธ” บัญชาการรบเอง สั่งยกระดับการใช้กำลังและตอบโต้ภัยคุกคาม “รบทุกมิติ” ลั่นแผ่นดินไทยต้องไม่ถูกท้าทายอีกต่อไป
วันนี้ (8 ธ.ค.) กองทัพภาคที่ 2 เผยแพร่ภาพ พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พล.ต.สมภพ ภาระเวช ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ร่วมบัญชาการในวอร์รูมอย่างใกล้ชิด
โดยสั่งการให้หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ยุทธศาสตร์เข้าสู่โหมด “รบทุกมิติ” เพื่อเฝ้าระวังและปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง และมีคำสั่งชัดเจนว่าให้ดำเนินการตอบโต้ภายใต้กรอบยุทธวิธีอย่างเป็นระบบ มุ่งปกป้องแผ่นดินไทย ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดน
พร้อมย้ำด้วยว่าแผ่นดินไทยนี้ต้องไม่ถูกท้าทายอีกต่อไป ไม่มีพื้นที่สำหรับความลังเล มีเพียงหน้าที่ ศักดิ์ศรี และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ