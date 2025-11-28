ส่องบ้านหลังเดียวที่รอดจากน้ำท่วมหาดใหญ่ สุดยอดเจ้าของบ้านรับมือทัน "สร้างเขื่อนชั่วโมงเดียว"

เปิดภาพบ้านหลังเดียวที่รอดจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งใหญ่ โดยเจ้าของได้มีการวางระบบป้องกันและเตรียมอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดี พร้อมเผยว่า "กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว แต่เขื่อนสร้าง ชั่วโมงเดียว"
เมื่อวันที่ 25 พ.ย. มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "Wicharit Leelakorn" ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลา ซึ่งเผยให้เห็นว่าบ้านของตนเองเป็นเพียงหลังเดียวในโครงการหมู่บ้านที่ไม่ถูกน้ำท่วม เนื่องจากเจ้าของบ้านได้มีการวางระบบป้องกันและเตรียมอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดี โดยภาพดังกล่าวถูกแชร์อย่างมาก และมีประชาชนจำนวนมากเข้ามาสอบถามขั้นตอนการรับมือของเจ้าของบ้าน
ผู้โพสต์ระบุข้อความว่า "กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว แต่เขื่อนสร้าง ชั่วโมงเดียว เทสก่อน ท่วมได้แค่รั้วนะ อยากสู้กับธรรมชาติอ่ะ... ขอขอบคุณทุกๆ กำลังใจนะครับ ขอบคุณมากจริงๆ"