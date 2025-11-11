(คลิป) พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล 7 ลูกในพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว

สระแก้ว-กองทัพภาคที่ 1 เผยผลปฏิบัติการเคลียร์ทุ่นระเบิดพื้นที่บ้านหนองจาน (โซนC ) พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล 7 ลูก เคลียร์พื้นที่อันตรายได้แล้ว457 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 0.13 ของพื้นที่ทั้งหมด
วันนี้ ( 11 พ.ย.) กองทัพภาคที่ 1 กองกำลังบูรพา หน่วยเฉพาะกิจที่ 12 โดยหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 ร่วมกับกองพันทหารช่างที่ 2 ได้รายงานผลการปฏิบัติงานทำความปลอดภัยและเคลียร์พื้นที่อันตรายต้องสงสัยในพื้นที่บ้านหนองจาน (โซน C) ในวันนี้ว่า สามารถดำเนินการได้ 437 ตารางเมตร (จากพื้นที่ทั้งหมด 336,457 ตารางเมตร) โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานสะสม 457 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 0.13 ของพื้นที่ทั้งหมด
ขณะที่ผลการตรวจพบตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรวม 7 ลูก ประกอบด้วยทุ่นชนิด PMN จำนวน 5 ลูก สภาพพร้อมใช้งาน (ติดตั้งอยู่กับที่) ทุ่นชนิด PMD-6M จำนวน 1 ลูก สภาพชนวนชำรุด และทุ่นชนิดสะเก็ด POMZ-2 จำนวน 1 ลูก สภาพไม่พร้อมใช้งาน (ลวดสะดุดขาด) และยังไม่พบทุ่นระเบิดดักรถถังในพื้นที่ปฏิบัติการ
ทั้งนี้หน่วยปฏิบัติการ ยังคงดำเนินการตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนความปลอดภัยให้แก่ชาวบ้านและพื้นที่การใช้ประโยชน์ โดยจะมีการประสานงานและรายงานผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นระยะ