กวาดล้างทุ่นระเบิดบ้านหนองจาน ครบแล้ว 100% พื้นที่ 32,000 ตร.ม.ส่วนบ้านหนองหญ้าแกวเคลียร์ได้แล้ว 22%

สระแก้ว - หน่วยทุ่นระเบิดฯ สามารถกวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ได้แล้วทั้ง 100% 32,000 ตร.ม. ส่วนหนองหญ้าแก้ว คืบหน้ากว่า 21.98%
วันนี้ ( 5 พ.ย.)กองทัพภาคที่ 1 กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 (ฉก.12) ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 และกองพันทหารช่างที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานกวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา จ.สระแก้ว ในพื้นที่บ้านหนองจาน (พื้นที่A) ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.2568 จนถึงปัจจุบัน ว่าสามารถกวาดล้างพื้นที่ได้ครบ 32,000 ตารางเมตร หรือคิดเป็น 100% ของพื้นที่ทั้งหมด
โดยตรวจค้นพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรวม 5 ทุ่น ประกอบด้วยทุ่นระเบิดชนิด PMN จำนวน 3 ทุ่น ,ทุ่นระเบิดชนิด PMD6M จำนวน 1 ทุ่นและทุ่นระเบิดชนิด POMZ-2 จำนวน 1 ทุ่น และไม่พบทุ่นระเบิดดักรถถังในพื้นที่ดังกล่าว
ส่วนพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว (พื้นที่E) ที่เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 2568 จนถึงปัจจุบันที่ปฏิบัติงานได้เพิ่มอีก 12,053 ตารางเมตร ทำให้ยอดสะสมรวมเป็นจำนวน 45,158 ตารางเมตร จากพื้นที่ทั้งหมด 205,405 ตารางเมตร คิดเป็น 21.98% ซึ่งชุดเครื่องจักรกวาดล้าง (GCS200) ดำเนินการได้ 615 ตารางเมตร และในเบื้องต้นยังไม่พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหรือทุ่นระเบิดดักรถถังในพื้นที่
ปฏิบัติครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 1 และกองกำลังบูรพา ในการทำให้พื้นที่ชายแดนปลอดภัยจากทุ่นระเบิดอย่างยั่งยืน เพิ่มความมั่นคง และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา...