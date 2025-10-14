เจออีกแล้ว ทุ่นระเบิดสังหารบ้านหนองหญ้าแก้ว วันนี้เก็บกู้ได้อีก 2 ลูก

สระแก้ว -เจออีกแล้วครับท่าน ทุ่นระเบิดสังหารบ้านหนองหญ้าแก้ว วันนี้ทหารเก็บกู้ได้อีก 2 ลูกชนิดPOMZ-2 เจ้าหน้าที่นำเก็บกู้และทำลายตามขั้นตอนความปลอดภัยเรียบร้อย สรุปตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.จนถึงปัจจุบัน จนท.เก็บกู้ทุ่นระเบิดแล้ว 9 ลูก
เมื่อเวลา 11:15 น. วันนี้ (14 ต.ค.)เจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านหนองญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ได้ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเพิ่มอีก 2 ลูก โดยลูกแรกเป็นระเบิดสังหารบุคคลชนิดสะเก็ดระเบิด POMZ-2 จำนวน1 ลูก สภาพพร้อมทำงาน ในพิกัด48PTA 55255 29022
ลูกที่ 2 เป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดสะเก็ดระเบิดPOMZ-2 จำนวน1 ลูก สภาพพร้อมทำงาน พิกัด48PTA 55264 29010 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บกู้และนำทำลายตามมาตรการความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อย
สรุปผลปฏิบัติภารกิจตั้งแต่ 10 -14 ต.ค. 2568 มีการตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแล้ว รวม9 ลูก แยกเป็นทุ่นชนิดติดตั้งอยู่กับที่PMNจำนวน6 ลูก (สภาพพร้อมใช้งาน) ,ทุ่นชนิดติดตั้งอยู่กับที่MN79 จำนวน1 ลูก (สภาพพร้อมใช้งาน) และทุ่นชนิดสะเก็ดระเบิดPOMZ-2 จำนวน2 ลูก (สภาพพร้อมใช้งาน - หากมีการติดตั้งลวดสะดุด)โดยยังไม่พบทุ่นระเบิดดักรถถังในพื้นที่