เตรียมพร้อมทหาร-ตำรวจ-ปกครอง ฝึกทบทวนแผน ทวงคืนอธิปไตยไทย ชายแดน หนองหญ้าแก้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวภูมิภาค



ทหาร-ตำรวจ-ปกครอง พร้อมลุย ทวงคืนอธิปไตยไทย บริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว สระแก้ว รอเพียงคำสั่งปฏิบัติเท่านั้น เรียกฝึกทบทวนปราบจลาจล


เมื่อวันที่ 14 ต.ค.68 จากกรณีเหตุการณ์ในที่มวลชนกัมพูชาชุมนุมประท้วงขัดขวางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ขณะวางเครื่องกีดขวางเสริมความมั่นคง บริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นเขตอธิปไตยแผ่นดินไทย เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยต้องใช้มาตรการสากลเข้าควบคุมระงับเหตุ

โดยวานนึ้ (13 ต.ค.) ได้มีการให้กำลังทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง สนธิกำลัง ในการซักซ้อมฝึกทบทวนทักษะ และยุทธวิธีการปราบจลาจล เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เตรียมรับมือเหตุ การเคลื่อนไหว และความไม่สงบ แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในการควบคุม, กระจายกำลัง, และจับกุม หากมีการทำร้ายเจ้าหน้าที่และก่อความวุ่นวาย หรือมีอาวุธ โดยการปฏิบัติ ดังกล่าวมีความพร้อมรอเพียงคำสั่งวันในการปฏิบัติการผลักดันเท่านั้น









