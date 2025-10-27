กองทัพภาคที่ 1 เร่งสร้างบังเกอร์ เก็บทุนระเบิด เตรียมฝึกทบทวนในพื้นที่จังหวัดสระแกัว

ทภ.1 เดินหน้าสร้างพื้นที่ปลอดภัยเก็บกู้ทุ่นระเบิด เร่งสร้างหลุมหลบภัยและบังเกอร์ พร้อมตรวจเยี่ยมการฝึก ในพื้นที่ จ.สระแก้ว
เมื่อวันที่ 27 ต.ค.68 พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ มทภ.1/ผบ.ศปก.ทภ.1 ได้มอบหมายให้ พล.ต.สิทธิพร จุลปานะ รอง มทภ.1(2)/รอง ผบ.ศปก.ทภ.1(2) ลงพื้นที่ติดตามสถานกการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว โดยได้ติดตามความคืบหน้าภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิด เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่บ้านหนองจาน หลังจากที่ชุดทหารช่างได้ดำเนินการสำรวจและกำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยง ซึ่งในวันนี้ กกล.บูรพา โดย ฉก.12 และกองพันทหารช่างที่ 2 (ช.พัน.2) ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC)
โดยหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 (นปท.1) ได้เริ่มนำชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิด รวมทั้งชุดเครื่องจักร ได้แก่รถกวาดล้างทุ่นระเบิด GCS-200 จำนวน 2 คัน และรถถากถางหุ้มเกราะ จำนวน 1 คัน เข้าเคลียร์พื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิด โดยในวันแรกสามารถดำเนินการได้พื้นที่ปลอดภัย จำนวน 11,000 ตร.ม.
จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างหลุมหลบภัยประชาชน ภายใต้โครงการสนับสนุน “กองทุนหทัยทิพย์” กองทัพบก ซึ่ง กกล.บูรพา ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 21 ต.ค.68 ที่ผ่านมา ในการสร้างหลุมหลบภัย จำนวน 3 จุดและบังเกอร์ จำนวน 10 จุด ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างคืบหน้าในภาพรวมไปแล้ว ประมาณร้อยละ 32
นอกจากนี้ รอง มทภ.1(2)/รองผบ.ศปก.ทภ.1(2) ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกตามแผนเผชิญเหตุ เพื่อเตรียมความพร้อมทางยุทธวิธีและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการดูแลพื้นที่รับผิดชอบ รับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยได้บูรณาการกับทุกส่วนราชการในการปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมาย
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ยืนยันความพร้อมในทุกมิติ เพื่อปกป้องอธิปไตยผืนแผ่นดินไทย รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างดีที่สุด