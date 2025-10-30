เจออีกหนึ่ง ทุ่นระเบิดบ้านหนองจานโซน A ขณะ กกล.บูรพา เดินหน้าเคลียร์พื้นที่ได้แล้ว 5,367 ตร.ม.

สระแก้ว- กองกำลังบูรพา เดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดชายแดนบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้วต่อเนื่อง วันนี้พบทุ่นระเบิด POMZ-2 ในพื้นที่บ้านหนองจานโซน A เพิ่มอีกหนึ่ง ขณะผลตรวจระเบิดสะสม บ้านหนองจาน เจอแล้ว 5 ทุ่น เคลียร์พื้นที่แล้ว 5,367 ตารางเมตร ส่วนบ้านหนองหญ้าแก้วเจอ 11 ทุ่น
วันนี้ ( 30 ต.ค.) กองทัพภาคที่ 1 กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 (ฉก.12) ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 และกองพันทหารช่างที่ 2 ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บกู้และตรวจสอบทุ่นระเบิดภายใต้ภารกิจ “ทำพื้นที่ให้ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด” ในเขตบ้านหนองจานพื้นที่ A อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายต้องสงสัยที่เหลืออยู่จากแนวชายแดนไทย–กัมพูชา
และเมื่อเวลา 15.20 น. ได้ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ชนิดสะเก็ดระเบิด POMZ-2 จำนวน 1 ทุ่น สภาพไม่พร้อมใช้งาน เนื่องจากลวดสะดุดขาด บริเวณพิกัด 48PTA 50857 22205 ซึ่งการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย
โดยผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 30 ต.ค.2568 ได้ดำเนินการเคลียร์พื้นที่จำนวน 5,367 ตารางเมตร จากพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด 32,000 ตารางเมตร หรือคิดเป็น ร้อยละ 16.77 ของพื้นที่รวม ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานของชุดตรวจค้นเท้าที่ยังไม่ใช้เครื่องจักรกวาดล้างทุ่นระเบิด (GCS 200)
ส่วนผลการตรวจพบสะสมตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการวันที่ 19 ต.ค.2568 ถึงปัจจุบัน หน่วยตรวจพบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดแล้วรวม 5 ทุ่นประกอบด้วย ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN (สภาพพร้อมใช้งาน) จำนวน 3 ทุ่น , ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMD 6M (สภาพชนวนชำรุด) จำนวน 1 ทุ่น และทุ่นระเบิดชนิดสะเก็ดระเบิด POMZ-2 (สภาพไม่พร้อมใช้งาน) จำนวน 1 ทุ่น และยังไม่พบทุ่นระเบิดดักรถถังแต่อย่างใด
ขณะที่การดำเนินงานในพื้นที่ A บ้านหนองจาน ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ที่กองกำลังบูรพา ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งส่วนใหญ่เคยเป็นแนวสู้รบในอดีตและยังคงมีวัตถุระเบิดหลงเหลืออยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม