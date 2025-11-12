ชมคลิป! ทหารร้อง “พุทโธ่ ทำงานไปด้วย เสี่ยงขาไปด้วย” หลังเจอทุ่นระเบิดในบังเกอร์ เขมรทิ้งไว้ห้วยตามาเรีย

ทภ.2 เผย คลิปทหารร้อง "พุทโธ่ ทำงานไปด้วย เสี่ยงขาไปด้วย" ของจริง เมื่อ 22 ก.ย.ที่ห้วยตามาเรีย หลังทหารกัมพูชาทิ้งฐานแล้วฝ่ายไทยเข้ายึด พบฝัง PMN-2 ในบังเกอร์ ขณะที่ ทบ.รับรายงานพบเพิ่ม 3 ทุ่นที่ปราสาทโดนตวลวันนี้
จากกรณีมีการเผยแพร่คลิปทหารไทยรีวิวการพบทุ่นระเบิด PMN-2 ในบังเกอร์ พร้อมร้องอุทาน "พุทธโธ่ ใช่มันหรือไม่ ทำงานไปด้วย เสี่ยงขาไปด้วย" ท่ามกลางเสียง วิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย ล่าสุดวันนี้ (12 พ.ย.) กองทัพภาคที่ 2 ได้รายงานไปยัง พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ว่า คลิปวีดีโอที่ปรากฏว่ามีการตรวจพบทุ่นระเบิด PMN-2 บริเวณฐานกัมพูชาที่ฝ่ายไทยเข้ายึดได้ และทำการตรวจสอบพื้นที่บริเวณฐานกัมพูชา บริเวณใกล้หน้าผาฝั่งห้วยตามาเรีย ยืนยันเป็นคลิปจริงเกิดขึ้น เมื่อ 22 ก.ย.68 เวลา 14.30 น. ที่ หน่วย ร้อย ร.112 พัน ร.11 ฐานถ้ำพระล่าง ตรวจพบทุ่นระเบิด PMN-2 จำนวน 1 ทุ่น บริเวณใกล้บังเกอร์กัมพูชา
การปฏิบัติของหน่วยในขณะนั้นได้ทำสัญลักษณ์กั้นเขตพื้นที่ไว้และประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจาก TMAC เข้าทำการเก็บกู้ และเคลียร์พื้นที่ใกล้เคียงให้ปลอดภัย โดยทหารที่โพสต์คลิปดังกล่าวปัจจุบันมีภารกิจรับผิดชอบพื้นที่ห้วยตามาเรีย
สำหรับห้วยตามาเรีย เป็นพื้นที่ที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดวันที่ 10 พ.ย.ได้รับบาดเจ็บ 4 นาย สาหัสขาขาด 1 นาย
นอกจากนี้ กองทัพบก ได้รับรายงานว่า วันนี้(12 พ.ย.)ที่ปราสาทโดนตวล จ. ศรีสะเกษ พบทุ่นระเบิด PMN-2 จำนวน 3 ทุ่น ซึ่งได้ดําเนินการเก็บกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว