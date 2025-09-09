เหมือนอยู่กันคนละโลก!สื่อแห่งรัฐกัมพูชายังด้านโต้'สม รังสี' บอกคลิปไทยยึดภูมะเขือ'เป็นของปลอม'

สื่อมวลชนแห่งรัฐกัมพูชา ยังคงทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแก่รัฐบาลอย่างแข็งขัน ล่าสุดออกมาแก้ข่าวแบบที่โลกต้องตะลึง บอกว่าคลิปทหารไทยยึดภูมะเขือที่เผยแพร่โดย สม รังสี อดีตผู้นำพรรคฝ่ายค้าน "เป็นของปลอม"
TVK สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐของกัมพูชา เมื่อวันอาทิตย์(7ก.ย.) โพสต์ภาพหนึ่งบนบัญชีเฟซบุ๊ก เป็นภาพหน้าจอบัญชีเฟซบุ๊กของนายสม รังสี ที่เขียนบอกเล่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภูมะเขือ ตามหลังศึกปะทะนาน 5 วัน ระหว่างไทยกับกัมพูชา เมื่อช่วงปลายเดือนกรฏาคม พร้อมกับเขียนข้อความสีแดงในกรอบสีแดงทับ ระบุว่ามันเป็น "ข่าวปลอม"
ทาง TVK เขียนบรรยายโพสต์ดังกล่าวว่า เนื้อหาที่โพสต์ เป็นข่าวปลอม ตั้งเป้าสร้างความสับสน ดังนั้นประชาชนได้โปรดอย่าสับสนและขอให้รับฟังข้อมูลที่มีแหล่งที่มาจากรัฐเท่านั้น
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ของสื่อมวลชนแห่งรัฐกัมพูชา มีขึ้นหลังจากนายสม รังสี โพสต์คลิปบนบัญชีเฟซบุ๊กของตนเอง เป็นภาพยืนยันว่า "ภูมะเขือ" ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของไทย ตามหลังศึกปะทะตามแนวชายแดนนาน 5 วันในช่วงปลายเดือนกรฏาคม พร้อมระบุรัฐบาลฮุน มาเน็ต พยายามปกปิดความจริงจากประชาชนชาวกัมพูชาและหลีกเลี่ยงที่จะยอมรับว่าได้สูญเสียดินแดนเกือบทุกพื้นที่ให้แก่ไทย
โพสต์ของนายสม รังสี เมื่อวันเสาร์(6ก.ย.) เป็นการนำภาพของภูมะเขือ ที่ถ่ายไว้ในปี 2024 และเดือนกันยายน 2025 มาเปรียบเทียบกัน ซึ่งเผยถึงสถานการณ์ก่อนและหลังไทยยึดครองพื้นที่แห่งนี้ พร้อมระบุภาพดังกล่าวเป็นการให้ความกระจ่างแก่ประชาชนชาวกัมพูชา ที่ก่อนหน้านี้ถูกชี้นำผิดๆโดยฮุนเซน อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานวุฒิสภา และ ฮุน มาเน็ต นายกรัฐมนตรีคนปัจจบัน บุตรชายของเขา
สม รังสี ระบุว่ารัฐบาลของฮุน มาเน็ต ปกปิดความจริงจากประชาชาชาวกัมพูชา หลีกเลี่ยงยอมรับว่ากัมพูชาได้สูญเสียภูมะเขือ, ปราสาทตาเมือนธม, ช่องอานม้า, หมู่บ้านโจกเจย และหมู่บ้านเปรยจัน ให้แก่ไทย ในขณะที่รัฐบาลยืนยันมาตลอดว่ากัมพูชาเป็นฝายได้รับชัยชนะ
(ที่มา:TVK/mgronline)