ยับ! เผยภาพทหารไทยยิงปืน ค.ถล่มฐานกัมพูชา ทางขึ้นเขาพระวิหาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (8 ธ.ค.) เพจ Army Military Force โพสต์ภาพทหารไทยยิงปืน ค.โจมตีฐานกองร้อยกองบัญชาการที่ 1 (บก.ร้อย 1) สังกัดหน่วยสนับสนุนที่ 383 (สสน.383) ของกองทัพกัมพูชา ถูกทำลายที่บริเวณทางขึ้นพระวิหาร โดยมีโดรนสอดแนมทำหน้าที่ชี้พิกัดของเป้าหมาย



