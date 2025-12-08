xs
หน้าหลัก
Online Section
ข่าวลีด+ข่าวย่อยประจำวัน
ยับ! เผยภาพทหารไทยยิงปืน ค.ถล่มฐานกัมพูชา ทางขึ้นเขาพระวิหาร
เผยแพร่:
8 ธ.ค. 2568 20:45
ปรับปรุง:
9 ธ.ค. 2568 08:40
โดย: ผู้จัดการออนไลน์
วันนี้ (8 ธ.ค.) เพจ Army Military Force โพสต์ภาพทหารไทยยิงปืน ค.โจมตีฐานกองร้อยกองบัญชาการที่ 1 (บก.ร้อย 1) สังกัดหน่วยสนับสนุนที่ 383 (สสน.383) ของกองทัพกัมพูชา ถูกทำลายที่บริเวณทางขึ้นพระวิหาร โดยมีโดรนสอดแนมทำหน้าที่ชี้พิกัดของเป้าหมาย
เขาพระวิหาร
ฐานทหารกัมพูชา
แกลเลอรี
