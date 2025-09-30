เพียบเลย ระเบิด-ทุ่นสังหารตกค้างชายแดนจันทบุรี ทหารตรวจพบระหว่างเคลียร์พื้นที่สร้างถนนยุทธศาสตร์ 15 กม.

จันทบุรี – เพียบเลย วัตถุระเบิด-ทุ่นสังหารตกค้างแนวชายแดนบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี นย.จันทบุรี ร่วมทหารหลายหน่วย เร่งเก็บกู้เคลียร์เปิดทางสร้าง 'ถนนยุทธศาสตร์ 15 กม.' รักษาอธิปไตยไทยที่ขณะนี้ใกล้แล้วเสร็จสมบูรณ์ เหลืออีกเพียง 4 กม.เท่านั้น คาดอีกไม่กี่วันก็แล้วเสร็จ
วันนี้ ( 30 ก.ย.) หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ฉก.นย.จันทบุรี) ได้สรุปผลสำเร็จภารกิจเร่งด่วนในการก่อสร้าง "ถนนยุทธศาสตร์" เลียบแนวชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณชายแดนบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ร่วมระยะทาง 15 กิโลเมตร ที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่รูป ก.ไปยังพื้นที่รูปตัว U ให้กลับสู่สภาพปกติ ว่าล่าสุดมีคืบหน้ากว่า 90% และเหลือเพียง 4 กิโลเมตรสุดท้ายก็จะถึงพื้นที่รูปตัว “U”
ท่ามกลางอุปสรรคจากฝนที่โปรยปรายจนถึงเส้นทางลาดชันลื่นแฉะ และพื้นที่ที่เต็มไปด้วยระเบิดตกค้าง คาดอีกไม่กี่วันก็จะแล้วเสร็จ ซึ่งภารกิจดังกล่าวเป็นการบูรณาการกำลัง 4 หน่วยงานประกอบด้วย 1. กองร้อยทหารช่าง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ซึ่งทำหน้าที่หลักในการเปิดเส้นทางและปรับปรุงถนน 2.ชุดปฏิบัติการทุ่นระเบิดและเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) หน่วย นปท.ทร.2 (หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง) 3.ชุดสุนัขดมวัตถุระเบิด หน่วย นปท.ทร.2
และ 4.กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 (กก.ตชด.11) ที่มีทั้งชุดสุนัขดมวัตถุระเบิด และชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด ซึ่งผลการดำเนินงานของ กองร้อยทหารช่าง ที่ดำเนินการเปิดเส้นทางได้แล้ว 11 กิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 74% ของเป้าหมาย 15 กิโลเมตร และคงเหลือ 4 กิโลเมตรที่ต้องดำเนินการต่อไป)
โดยตลอดแนวเส้นทางที่เครื่องจักรเข้าปฏิบัติงาน ชุด EOD และชุดสุนัขดมวัตถุระเบิด ได้เข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจพบ วัตถุระเบิดและทุ่นระเบิดจำนวนมหาศาล ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ อาทิ กระสุนปืน.ปรส. ขนาด 75 มม. จำนวน 58 นัด , ทุ่นสังหารบุคคล แบบกระโดดระเบิด Type 69 จำนวน 9 ทุ่น ,ลูกยิงปืนคอ (ลย./ค.) ขนาด 81 มม. จำนวน 4 ลูก
ส่วนหางของลูกระเบิดยิง จากปลย.AK 47 Type 67 (เบกาลอง) จำนวน 1 หาง , ลูกกระสุนปืนใหญ่ ขนาด 120 มม. จำนวน 1 นัด,ระเบิดดักรถถัง ระเบิดอยู่กับที่ Type 59 จำนวน 1 ทุ่น และดินส่งจรวด PG 2 สภาพเก่า จำนวน 5 แท่ง
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดตรวจพิสูจน์ฯ ได้ทำการนิรภัยและเคลื่อนย้าย วัตถุอันตรายทั้งหมดไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรอการทำลายตามหลักการสากลต่อไป ซึ่งภารกิจนี้ไม่เพียงแต่สร้างถนนเพื่อความมั่นคง แต่ยังช่วยกวาดล้างภัยเงียบใต้ผืนดิน เพื่อความปลอดภัยของชายแดนไทยอย่างยั่งยืน