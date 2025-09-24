ทัพเรือ ร่วมชาวจันท์เชิญธงชาติสู่ยอดเสาหลังฟื้นฟูพื้นที่รูปตัว ก.จนคืนสภาพสมบูรณ์

จันทบุรี -กองทัพเรือ ร่วมชาวจันทบุรี ทำพิธีเชิญธงชาติสู่ยอดเสาฐานเนินผี บ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน หลังร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่รูปตัว ก.จนคืนสภาพสมบูรณ์ ขณะการก่อสร้างถนนเลียบชายแดน 15 กม.คืบหน้า 70% พร้อมจัดการทุ่นระเบิดตกค้าง
วันนี้ (24 ก.ย.) กองทัพเรือ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ได้จัดพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาบริเวณฐานเนินผี บ้านผักกาด ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี หลังร่วมกับประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำการฟื้นฟูพื้นที่รูปตัว “ก” ให้กลับสู่สภาพภูมิประเทศเดิม .
ขณะที่บรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและสามัคคีของชาวจันทบุรี ที่พร้อมใจกันสวมเสื้อ "คนจันท์ไม่ทิ้งใคร คนไทยไม่ทิ้งกัน" และร่วมกันร้องเพลงชาติไทยอย่างกึกก้อง เพื่อแสดงออกถึงพลังความรักชาติและจิตอาสา
สำหรับภารกิจหลักในการก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนระยะทาง 15 กิโลเมตรของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
โดยล่าสุดสามารถเปิดเส้นทางได้แล้วรวม 10.5 กิโลเมตร หรือคิดเป็น 70% ของระยะทางทั้งหมด ยังคงเหลืออีกเพียง 4.5 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไม่ช้า แม้ตลอดการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคเรื่องสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย และสนามทุ่นระเบิดที่หลงเหลือจากการสู้รบในอดีต
อย่างไรก็ตาม ชุดตรวจพิสูจน์ ได้เข้าตรวจสอบและนิรภัยวัตถุอันตรายได้อย่างปลอดภัย โดยมีการตรวจพบวัตถุระเบิดหลากหลายชนิดและได้เคลื่อนย้ายไปทำลายในพื้นที่ที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว .
ในโอกาสนี้ กองทัพเรือ ยังได้ขอบคุณทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจันทบุรี ที่เสียสละกำลังกาย กำลังใจและทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจจนสามารถดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อนโดย กองทัพเรือ ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะรักษาผืนแผ่นดินไทยและผืนแผ่นดินจันทบุรีอย่างเต็มกำลังความสามารถ