หน้าหลัก
Online Section
ข่าวลีด+ข่าวย่อยประจำวัน
กัมพูชายิงปืนใหญ่-BM-21 ใส่พื้นที่พลเรือนไทย 4 จังหวัดเสียหายเป็นวงกว้าง
เผยแพร่:
10 ธ.ค. 2568 11:29
ปรับปรุง:
10 ธ.ค. 2568 13:56
โดย: ผู้จัดการออนไลน์
วันนี้ (10 ธ.ค.) เมื่อเวลา 11.14 น. เพจ
กองทัพภาคที่ 2
โพสต์รายงานสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยระบุว่า “กัมพูชาใช้ปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้อง BM-21 ยิงมายังพื้นที่พลเรือนฝั่งไทย จนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ทั้ง 4 จังหวัดชายแดน”
กองทัพภาคที่2
ชายแดนไทย-กัมพูชา
BM21
