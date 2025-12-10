xs
กัมพูชายิงปืนใหญ่-BM-21 ใส่พื้นที่พลเรือนไทย 4 จังหวัดเสียหายเป็นวงกว้าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (10 ธ.ค.) เมื่อเวลา 11.14 น. เพจ กองทัพภาคที่ 2 โพสต์รายงานสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยระบุว่า “กัมพูชาใช้ปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้อง BM-21 ยิงมายังพื้นที่พลเรือนฝั่งไทย จนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ทั้ง 4 จังหวัดชายแดน”

