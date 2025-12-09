สูญเสียอีก 1 วีรบุรุษช่องอานม้า จ.ส.ท.จิระวัฒน์ มุ่งกลาง ถูกระเบิด

อุบลราชธานี - ปะทะเดือดช่องอานม้า ทหารไทยเสียชีวิตจากการปะทะกับจรวด BM-21 ระหว่างนำส่งโรงพยาบาลอีก 1 นาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศในพื้นที่ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดทั้งวันยังคงมีเสียงปืนใหญ่ทั้งจากฝั่งกัมพูชาและฝั่งไทยสลับกันเป็นระยะ โดยทหารกัมพูชาได้ทำการยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 เข้ามาในพื้นที่บริเวณเนิน 677 จำนวน 4 ชุดใหญ่กว่า 100 ลูก
ทำให้มีกำลังพลได้บาดเจ็บสาหัสหมดสติ เพราะถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณแผ่นหลัง ทราบชื่อในเวลาต่อมาคือ จ.ส.ท.จิระวัฒน์ มุ่งกลาง สังกัด ช.พัน.1 รอ. ประจำการที่ฐานแดนไกลช่องอานม้า แพทย์เสนารักษ์พยายามรักษาพยาบาลเพื่อยื้อชีวิต แต่ จ.ส.ท.จิระวัฒน์เสียเลือดมาก ทำให้เสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาล