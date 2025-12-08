"เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์" ย้ายผู้ต้องขังออกจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิต

MGR Online - จากเหตุสู้รบแนวชายแดน! "เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์" สั่งย้ายผู้ต้องขังทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ ออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้ว 100%
จากสถานการณ์สู้รบระหว่างทหารไทยและกัมพูชา โดยล่าสุดทางการสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ออกนอกพื้นที่การปะทะตามแนวชายแดน เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนั้น
วันนี้ (8 ธ.ค.) เพจเฟซบุ๊ก "ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์" โพสต์ข้อความ ระบุว่า "จากสถานการณ์การปะทะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 2568 บริเวณพื้นที่ภูผาเหล็ก – พลาญหินแปดก้อน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และล่าสุดวันนี้ (8 ธ.ค. 2568) เกิดการปะทะเพิ่มเติมในพื้นที่ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
กรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ได้ดำเนินการย้ายผู้ต้องขังออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้ว 100% เพื่อความปลอดภัยของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่
กรมราชทัณฑ์ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดน ขอให้ทุกท่านปลอดภัย"