(คลิป)ชาวบ้านอำเภอน้ำยืนเร่งอพยพเพิ่ม หลังมีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นแต่เช้า

อุบลราชธานี-ชาวบ้านอำเภอน้ำยืน หมู่บ้านติดแนวชายแดนเขมร ที่ จ.อุบลฯ ที่เมื่อวานค่ำต่างลังเลไม่ยอมอพยพ
แต่เช้านี้ ต้องเร่งอพยพออกจากพื้นที่ หลังมีเสียงปืนใหญ่ดังติดต่อกันหลายนัด ซึ่งยังไม่ทราบเป็นทหารฝ่ายไหนเป็นคนยิง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวันนี้(8ธ.ค.) มีเสียงปีใหญ่ดังขึ้นหลายนัดบริเวณช่องอานม้า ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ทำให้ชาวบ้านที่ลังเลไม่อพยพตั้งแต่เมื่อวาน พากันเก็บข้าวของขึ้นรถ รีบอพยพออกไปจากตัวอำเภอน้ำยืน เพราะกลัวจะถูกระเบิดหรือลูกปืนจากทหารเขมรบาดเจ็บหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตก็เป็นไปได้
ส่วนชาวบ้านที่ไม่มีรถก็ได้พากันเข้าไปอยู่ตามหลุมหลบภัยที่ทางการสร้างไว้ให้ เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าเสียงปืนใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นของทหารฝ่ายใดที่ยิงบ้าง ต้องรอคำแถลงจากเพจกองทัพภาคที่ 2 และขณะรายงานข่าวยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการยิงปืนใหญ่กันครั้งนี้