(คลิป)ชาวบ้านเร่งอพยพทำรถชนกันเองเกือบ 10 คันบนถนนน้ำยืน-เดชอุดม

อุบลราชธานี-ชาวบ้านน้ำยืน จ.อุบลราชธานี เร่งอพยพเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวจนทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนหลายจุดกว่า 10 คัน บางคนยอมซ่อมเองเพื่อรีบเข้าศูนย์พักพิง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 21.30 น. คืนที่ผ่านมา( 7 ธ.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจรช่วงบริเวณรอยต่อ อำเภอน้ำยืนกับอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีรถยนต์ของประชาชนที่พยายามจะอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเข้าอยู่ในศูนย์พักพิงใน อ.เดชอุดม ส่งผลทำให้การจราจรติดขัดยาวกว่า 4 กิโลเมตร บางจุดเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายกัน 3-4 คัน รวมทั้งหมดกว่า 10 คัน
ทำให้การจราจรติดขัดเพิ่มมากขึ้น เพราะต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจ และประกันภัย บางรายยอมที่จะซ่อมเอง เพื่อแลกกับการได้เข้าศูนย์พักพิงอย่างรวดเร็ว เพราะเกรงจะมีการปะทะกันของทหารตอนกลางดึก
ทำให้การจราจรติดขัดเพิ่มมากขึ้น เพราะต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจ และประกันภัย บางรายยอมที่จะซ่อมเอง เพื่อแลกกับการได้เข้าศูนย์พักพิงอย่างรวดเร็ว เพราะเกรงจะมีการปะทะกันของทหารตอนกลางดึก