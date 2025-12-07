ชาวอำเภอน้ำยืนเร่งอพยพหลังได้รับการแจ้งเตือนจากผู้นำชุมชน

อุบลราชธานี-เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยอพยพผู้ป่วยจากบ้านพักอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี เพื่อย้ายไปอยู่ในศูนย์อพยพหลังอำเภอเดชอุดม ได้รับการแจ้งเตือนจากผู้นำชุมชน
ค่ำวันนี้(7ธ.ค.)เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำยืน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสาธารณสุขช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เขตเทศบาลตำบลน้ำยืนและพื้นที่ใกล้เคียงหลังจากได้รับการแจ้งเตือนให้อพยพออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ขณะที่การจราจรถนนเดชอุดมน้ำยืน ขาเข้าเดชอุดมมีปริมาณรถของประชาชนที่ออกมาจากอำเภอน้ำยืนหนาแน่นตลอดทั้งสาย โดยส่วนใหญ่จะมีเครื่องใช้ ข้าวสาร ติดรถมา ที่ศูนย์อพยพของตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเดชอุดมคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณแยกท่าโพธิ์ศรีและจุดที่เป็นคอขวด
สำหรับอำเภอน้ำยืน มีจุดล่อแหลมที่ทหารของทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาตั้งฐานปฏิบัติการประจัญหน้ากันอยู่คือ ช่องบก และช่องอานม้า ซึ่งมีโอกาสเกิดการปะทะกันขึ้นได้ตลอดเวลา