“บิ๊กต่าย” บินด่วนลงใต้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ สั่งระดม จนท.ช่วยเหลือเต็มที่

ผบ.ตร.เดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ติดตาม สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ นำสิ่งของจำเป็นพร้อมสั่งระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเต็มกำลัง
วันนี้ (26 พ.ย.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เดินทางลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อติดตาม สถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างหนักในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะ สงขลา–หาดใหญ่ ซึ่งมีรายงานน้ำหลาก ซึ่งได้นำสิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
ขณะที่ พล.ต.ท.ชัยต์พจน สุวรรณรักษ์ รองโฆษก ตร. เปิดเผยว่า ผบ.ตร.ได้สั่งการให้ หน่วยบินยะลา จัดกำลังอากาศยานสนับสนุนเร่งด่วน ประกอบด้วยเฮลิคอปเตอร์ แบบ ฮ.412 และ ฮ.429 จำนวนหลายเที่ยวบิน เพื่อตั้งฐานปฏิบัติการ (Base) ที่ หน่วยบินสงขลา ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ให้พร้อมทำการบินค้นหา ช่วยเหลือ และลำเลียงสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยทันที
อุปกรณ์บรรเทาทุกข์ที่จัดส่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภค–บริโภคอุปกรณ์ส่องสว่างยารักษาโรค และชุดปฐมพยาบาลอุปกรณ์ยังชีพสำหรับผู้ที่ต้องอพยพชั่วคราว โดย ผบ.ตร.ได้สั่งการล่วงหน้าไปก่อนหน้านี่เร่งเข้าช่วยเหลือผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงรับฟังปัญหาของชาวบ้านโดยตรพ้อมจัดเตรียมพร้อม ฮ.ส่วนกลาง อีก 1 ลำ หากสถานการณ์ขยายตัว
นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้จัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์จากส่วนกลางไว้ อีก 1 ลำ เพื่อพร้อมออกปฏิบัติการทันทีหากจังหวัดสงขลา หาดใหญ่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงร้องขอสนับสนุน โดยเฉพาะภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินและลำเลียงเสบียงเข้าพื้นที่ที่รถยนต์เข้าไม่ถึงสั่งประสานทุกภาคส่วนรับมือสถานการณ์ 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ ผบ.ตร.สั่งการให้ตำรวจภูธรในพื้นที่ทุกจังหวัดภาคใต้ ประสานงานกับฝ่ายปกครอง ปภ. หน่วยกู้ภัย และทหารอย่างใกล้ชิด พร้อมตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและลดความเสียหายให้มากที่สุด
ตำรวจยังได้เพิ่มกำลังในจุดเสี่ยง เช่น พื้นที่น้ำท่วมขัง ถนนสายหลัก และพื้นที่เสี่ยงดินสไลด์ พร้อมเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีน้ำไหลเชี่ยว
โดยในวันนี้ ผบ.ตร.ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่–ประชาชนระหว่างการปฏิบัติภารกิจ ผบ.ตร.ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานท่ามกลางสภาพอากาศย่ำแย่ พร้อมให้กำลังใจประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่ถูกน้ำท่วม และกำชับให้ตำรวจทุกสถานีจัดกำลังช่วยขนย้ายทรัพย์สินผู้ประสบภัยตลอดจนช่วยดูแลความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำซ้อน เช่น การโจรกรรมในพื้นที่