“บ้านใหญ่เมืองตรัง” ระดมกำลังเปิดโรงครัวจิตอาสา บรรเทาทุกข์เหยื่อน้ำท่วมภาคใต้ !

บ้านใหญ่ “โล่สถาพรพิพิธ” เปิดโรงครัวจิตอาสา ทำอาหารพร้อมทานวันละกว่า 4,500 กล่อง ส่งถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตรังทีมกู้ชีพ–กู้ภัยช่วยลำเลียงกระจายอาหารทั่วจุดวิกฤต ตั้งใจเปิดบริการ 3 มื้อต่อวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
วันนี้( 24 พ.ย. 2568 ) น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดตรังว่า นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และตนเองพร้อมครอบครัวโล่สถาพรพิพิธ ได้ร่วมกันตั้ง “โรงครัวจิตอาสา” เพื่อทำอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
โดยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 2568 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 แล้ว โดยมีญาติพี่น้องและอาสาสมัครร่วมกันประกอบอาหารวันละ 3 มื้อ เฉลี่ยมื้อละประมาณ 1,500 กล่อง รวมวันละกว่า 4,500 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม เพื่อส่งมอบให้ผู้ประสบภัยถึงพื้นที่ มีทีมกู้ชีพ–กู้ภัยช่วยในการลำเลียงอาหารไปยังจุดวิกฤตและชุมชนที่ยังถูกน้ำท่วมขัง รวมถึงบ้านเรือนที่ประชาชนยังอาศัยอยู่และไม่สามารถออกมารับของได้
น.ส.สุณัฐชากล่าวว่า ครอบครัวโล่สถาพรพิพิธตั้งใจจะเปิดโรงครัวจิตอาสาต่อเนื่องทุกวัน ทั้ง 3 มื้อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดตรัง จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ครั้งนี้จะคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ