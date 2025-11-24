อธิบดีกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำหาดใหญ่ต่อเนื่อง สั่งการเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2568) นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา นายสิทธิพร พฤฒิพิบูลธรรม เลขานุการกรม และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินสถานการณ์จริงและกำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ อธิบดีกรมชลประทานได้ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบข้าวกล่องและน้ำดื่มจำนวน 6,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถ
ทั้งนี้ กรมชลประทานยังคงติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดสงขลาอย่างใกล้ชิด พร้อมประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ