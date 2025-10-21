xs
‘ธรรมนัส‘ ลั่น ’กล้าธรรม‘ พร้อมเลือกตั้งมากกว่าทุกพรรค อุบดึง ‘ไชยา พรหมา‘ ร่วมงาน แต่ยอมรับสนิทกัน สมัยอยู่ ก.เกษตรฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



‘ธรรมนัส‘ ลั่น ’กล้าธรรม‘ พร้อมเลือกตั้งมากกว่าทุกพรรค ปัดตั้งเป้า ขอทำงานให้ดีที่สุด อุบดึงรอง ปธ.สภาฯ ‘ไชยา พรหมา‘ ร่วมงาน บอกสนิทกันตั้งแต่สมัยอยู่กระทรวงเกษตรฯ

วันนี้ (21 ต.ค. 68) ที่ทำเนียบรัฐบาล ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีเปรยถึงความเป็นไปได้ในการยุบสภาฯ ก่อนกำหนด ว่าพรรคกล้าธรรมมีความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งมานานแล้ว

"หากสังเกตจะเห็นว่าพรรคกล้าธรรม เรามีผู้แทนในทุกจังหวัด มีความพร้อม 100% มากกว่าพรรคใดๆ และตอนนี้สมาชิกพรรคกล้าธรรมก็มีความพร้อมมากกว่าพรรคการเมืองอื่น เรามีความพร้อมทุกเมื่อ" ร้อยเอกธรรมนัส กล่าว

เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ที่จะมี สส. จากพรรคอื่น โดยเฉพาะในภาคอีสาน ย้ายมาร่วมงานกับพรรคกล้าธรรม ร้อยเอกธรรมนัสยอมรับว่ามี แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด

ส่วนกระแสข่าวที่ว่า นายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และ สส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย อาจย้ายมาร่วมงานด้วยนั้น ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่า ตนและนายไชยามีความสนิทสนมกันมาตั้งแต่สมัยทำงานร่วมกันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดเวลา ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูคนปัจจุบันก็เป็นเครือข่ายของพรรคกล้าธรรม จึงต้องทำงานร่วมกันอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงเป้าหมายจำนวน สส. ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ร้อยเอกธรรมนัสระบุว่า ยังไม่อยากตั้งเป้าหมาย แต่จะพยายามทำงานให้ดีที่สุด

