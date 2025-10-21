‘ธรรมนัส‘ ลั่น ’กล้าธรรม‘ พร้อมเลือกตั้งมากกว่าทุกพรรค อุบดึง ‘ไชยา พรหมา‘ ร่วมงาน แต่ยอมรับสนิทกัน สมัยอยู่ ก.เกษตรฯ

‘ธรรมนัส‘ ลั่น ’กล้าธรรม‘ พร้อมเลือกตั้งมากกว่าทุกพรรค ปัดตั้งเป้า ขอทำงานให้ดีที่สุด อุบดึงรอง ปธ.สภาฯ ‘ไชยา พรหมา‘ ร่วมงาน บอกสนิทกันตั้งแต่สมัยอยู่กระทรวงเกษตรฯ
วันนี้ (21 ต.ค. 68) ที่ทำเนียบรัฐบาล ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีเปรยถึงความเป็นไปได้ในการยุบสภาฯ ก่อนกำหนด ว่าพรรคกล้าธรรมมีความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งมานานแล้ว
"หากสังเกตจะเห็นว่าพรรคกล้าธรรม เรามีผู้แทนในทุกจังหวัด มีความพร้อม 100% มากกว่าพรรคใดๆ และตอนนี้สมาชิกพรรคกล้าธรรมก็มีความพร้อมมากกว่าพรรคการเมืองอื่น เรามีความพร้อมทุกเมื่อ" ร้อยเอกธรรมนัส กล่าว
เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ที่จะมี สส. จากพรรคอื่น โดยเฉพาะในภาคอีสาน ย้ายมาร่วมงานกับพรรคกล้าธรรม ร้อยเอกธรรมนัสยอมรับว่ามี แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด
ส่วนกระแสข่าวที่ว่า นายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และ สส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย อาจย้ายมาร่วมงานด้วยนั้น ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่า ตนและนายไชยามีความสนิทสนมกันมาตั้งแต่สมัยทำงานร่วมกันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดเวลา ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูคนปัจจุบันก็เป็นเครือข่ายของพรรคกล้าธรรม จึงต้องทำงานร่วมกันอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงเป้าหมายจำนวน สส. ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ร้อยเอกธรรมนัสระบุว่า ยังไม่อยากตั้งเป้าหมาย แต่จะพยายามทำงานให้ดีที่สุด