สุดระทม!4 อำเภอพิจิตรน้ำท่วมยาว กู้ภัยต้องแบกศพใส่โลงลงเรือส่งวัดทุลักทุเล

พิจิตร - น้ำท่วมพิจิตรยังระทม คาด 4 อำเภอจมยาวถึงหลังลอยกระทง..ล่าสุดผู้สูงอายุเสียชีวิตคาบ้านจมบาดาลลึกถึงอก กู้ภัยต้องแบกร่างลุยน้ำท่วมใส่โลงขึ้นเรือเข้าวัดบำเพ็ญกุศลกันอย่างทุลักทุเล
สมาคมกู้ภัยชาละวันพิจิตร ได้รับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือสืบเนื่องจากญาติของผู้เสียชีวิตต้องการความช่วยเหลือขอโลงศพและขอให้เคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้สูงอายุจึงได้ไปยังบ้านหลังดังกล่าวเมื่อเย็นวันที่ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา
พบว่าผู้เสียชีวิตคือ นายดอกรัก พวกแก้ว อายุ 83 ปี อาศัยอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านตาล ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร สภาพบ้าน รวมถึงถนนเข้า-ออกบ้าน ถูกน้ำท่วมสูงถึงอก ซึ่งเกิดจากวิกฤตแม่น้ำยมล้นตลิ่งมานานนับเดือนแล้ว
จากการสอบถามทราบว่าผู้เสียชีวิต มีโรคประจำตัวอาศัยอยู่กับลูก-หลาน ซึ่งก็ดูแลหาข้าวหาน้ำหายาให้กิน เนื่องจากผู้เสียชีวิตยังพอช่วยเหลือตนเองได้ ลูกหลานจึงให้อยู่บ้านเพียงลำพังในช่วงที่ลูกหลานต่างออกไปทำงาน โดยฝากคนข้างบ้านให้ช่วยดูแลเป็นแบบนี้ประจำ
จนกระทั่งในวันเกิดเหตุคือเย็นวันที่ 18 ต.ค. ลูก-หลาน กลับจากเลิกงานก็พบว่า นายดอกรัก อายุ 83 ปี นอนเสียชีวิตแล้วจึงได้ร้องขอให้ประสานตำรวจและแพทย์ตรวจสภาพศพ ซึ่งญาติไม่ติดการเสียชีวิตจึงได้มอบให้กู้ภัยช่วยนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากบ้านที่ถูกน้ำท่วม
ทีมกู้ภัยต้องแบกร่างลุยน้ำท่วม ใส่โลงและใส่เรือพายออกจากบ้านเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านตาล โดยต้องจูงเรือที่บรรทุกศพอยู่ในโลงระยะทางกว่า 300 เมตร ไปจนถึงหน้าวัดเพื่อตั้งศพบำเพ็ญกุศลตามประเพณี
ซึ่งเป็นบรรยากาศที่สุดเศร้าในช่วงสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมของ จ.พิจิตร ที่ถึงแม้ขณะนี้ฝนจะหยุดตกแล้วแต่ระดับน้ำก็ยังไม่แห้งลง คาดว่าพื้นที่ลุ่มน้ำยม 4 อำเภอของพิจิตร คือ อ.สามง่าม อ.โพธิ์ประทับช้าง อ.บึงนาราง อ.โพทะเล น่าจะถูกน้ำท่วมยาวไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนหรือหลังจากวันลอยกระทง 5 พ.ย. 68 ไปแล้ว