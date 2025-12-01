สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่ง “รถยก” 40 คันจากนครบาล ช่วยชาวหาดใหญ่เปิดเส้นทางจราจร

วันนี้ ( 1 ธันวาคม 2568 ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบัญชาการตำรวจนครบาล ส่งรถยก 40 คัน พร้อมพลขับ ช่วยชาวหาดใหญ่ ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลง แต่ยังคงมีปัญหา รถจอดทิ้งบนถนนหลายสายและบนสะพาน รวมทั้งรถที่ถูกน้ำพัดพามากีดขวางเส้นทางจราจร ส่งผลให้รถฉุกเฉินและรถกู้ภัยเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ไม่สะดวก
ด้วยความห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงสั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดกำลังรถยกพร้อมพลขับและผู้ช่วยพลขับ รวม 40 คัน เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 1–6 ธันวาคม 2568 เพื่อเร่งเปิดเส้นทางและคืนสภาพการจราจรให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว
เป้าหมายสำคัญของภารกิจ คือ
• เคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางเส้นทางจราจร
• อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
• เปิดเส้นทางให้รถฉุกเฉินสามารถเข้าถึงจุดช่วยเหลือได้ทันที
• ทำให้การจราจรกลับมาสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ