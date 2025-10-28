xs
xsm
sm
md
lg

ออมสินให้กู้ซื้อบ้านแบบสบายใจกับ สินเชื่อบ้านออมสินสบายใจ จะซื้อ/สร้าง ก็ผ่อนเบาเริ่ม 4,000 บาท/เดือน วันนี้ – 30 ธ.ค.68

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




สินเชื่อบ้านออมสินสบายใจ จะซื้อหรือสร้าง ก็ผ่อนชิลล์สบายกระเป๋า พร้อมให้กู้เพิ่มเติม ตกแต่งบ้าน รายละเอียดเพิ่มเติม > https://to.gsb.or.th/eApjQ

สำหรับ ซื้อ/ปลูกสร้าง

- วงเงินกู้ 3 - 7 ล้านบาท

- ผ่อนเริ่มต้นปีแรก ล้านละ 4,000 บาท/เดือน

- ดอกเบี้ยคงที่ ปีแรก 1.89% ต่อปี

- ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.89% ต่อปี
พิเศษ!! สินเชื่อ Top Up สบายใจ

- กู้เพิ่มเติมเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือสิ่งจำเป็นอื่นในการเข้าอยู่อาศัย

- ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 3.49% ต่อปี

- ผ่อนเริ่มต้นปีแรก ล้านละ 4,000 บาท/เดือน

- ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 – 30 ธันวาคม 2568 หรือจนกว่าครบวงเงิน 20,000 ล้านบาท

- อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568
จองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

* รู้ก่อนกู้…กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

** เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

กำลังโหลดความคิดเห็น