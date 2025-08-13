(คลิป)ชาวบ้านในจุดปะทะดีใจได้กลับมาประกอบอาชีพเร่ขายไอศกรีมหารายได้เลี้ยงครอบครัว

อุบลราชธานี - ชาวบ้านดีใจได้กลับมาประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวหลังทหารไทย-เขมรหยุดยิงปะทะ
บอกช่วงไปอยู่ศูนย์อพยพสูญเสียรายได้กว่า 5,000-6,000 บาท และไม่อยากให้รบกันอีกเพราะจะไม่ได้ประกอบอาชีพ
นางจันทรา ระเวียง ชาวบ้านอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปะทะกันของทหารไทยกับกัมพูชา ต้องหนีออกจากบ้านในอำเภอน้ำยืนไปอยู่ในศูนย์อพยพอำเภอเดชอุดมตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.นานถึง 15 วัน กล่าวว่า ดีใจที่ได้กลับมาขายไอศกรีมเร่ เพราะที่ผ่านมาไม่มีรายได้เป็นค่าใช้จ่ายประจำวันในครอบครัว รวมทั้งจ่ายเป็นค่าผ่อนรถจักรยานยนต์ที่ใช้เร่ขายไอศกรีม
และวันนี้ได้ขายไอศกรีมเป็นวันแรก โดยขายแบบกินเปอร์เซ็นต์ มีรายได้วันละ 300-500 บาท ที่หยุดไปทำให้ขาดรายได้ไปกว่า 5,000-6,000 บาท ส่วนไอศกรีมที่ขายก็มีรสกะทิ ชาไทย ชาเขียว และช็อกโกแลต ราคาขายเริ่มต้นที่ 10 บาท 20 บาท 40 บาท และไม่อยากให้มีการปะทะกันอีกเพราะจะไม่ได้ประกอบอาชีพหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว เนื่องจากตนเองเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องดูแลคนในครอบครัวอีกหลายชีวิต