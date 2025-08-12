รัฐบาลรับมอบบ้านน็อคดาวน์ 11 หลัง มูลค่า 2.6 ล้าน จาก “ทักษิณ” ช่วยผู้ประสบภัยชายแดนไทย–กัมพูชา

รัฐบาลรับมอบบ้านน็อคดาวน์สำเร็จรูปพร้อมครุภัณฑ์ 11 หลัง มูลค่า 2.6 ล้านบาท จาก ดร.ทักษิณ ชินวัตร เพื่อช่วยผู้ประสบภัยชายแดนไทย–กัมพูชาในอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
นายภูมิธรรม เวชชชัย รองนายกรัฐมนตรีรักษาการ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นตัวแทนของรัฐบาล รับมอบบ้านเพื่อนคนไทย แบบน็อคดาวน์สำเร็จรูป พร้อมครุภัณฑ์ภายในบ้านพัก จำนวน 11 หลัง มูลค่ารวม 2,600,000 บาทจาก ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมี พลตำรวจตรี สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ เป็นผู้แทนส่งมอบบ้านเพื่อคนไทย ที่อำเภอน้ำยืน จังหวัด อุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และบ้านพักได้รับความเสียหาย ได้พักอาศัยร่วมกัน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2568