xs
xsm
sm
md
lg

(คลิป)ชาวบ้านน้ำยืนเก็บข้าวของเตรียมอพยพ หลังทหารกัมพูชายิงปืนยั่วยุทหารไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อุบลราชธานี-ชาวบ้านอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี เก็บข้าวของขึ้นรถเตรียมพร้อมอพยพ หลังทหารกัมพูชายิงปืนและลูกระเบิดข้ามเข้ามาฝั่งไทย หวังยั่วยุทหารไทยให้ตอบโต้เมื่อช่วงสายวันนี้


ชาวบ้านในอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งอยู่ใกล้กับช่องอานม้า ต.โซง เริ่มเก็บข้าวของขึ้นรถ เพื่อเตรียมอพยพ หลังเมื่อช่วงเช้าวันนี้ ทหารกัมพูชายิงปืนกลและเครื่องยิงลูกระเบิดข้ามเข้ามายังฝั่งประเทศไทย เพื่อยั่วยุทหารไทยให้ตอบโต้ แต่ทหารไทยไม่หลงกลยังประจำการอยู่ในฐานที่มั่น โดยไม่ได้มีการยิงตอบโต้ตามการยั่วยุของทหารฝ่ายกัมพูชาที่ต้องการแสดงให้ผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ฝ่ายกัมพูชา ที่เข้าพื้นที่มาในช่วงบ่ายได้เห็น

น.ส.ประครองจิตต์ ทองประจิตต์ ชาวบ้านโซง กล่าวว่า เตรียมข้าวของเครื่องใช้ของตนเองและลูกรวม 4 คน เพื่อเตรียมอพยพตามที่มีข่าวยิงกันที่ช่องอานม้า กลัวมาถูกเด็ก แต่สถานการณ์ที่ในหมู่บ้านยังเงียบอยู่ แต่คิดว่าคงมีการปะทะกัน แต่ตรงนี้ไม่ได้ยินเสียงปืน ถ้าเป็นปืนเล็กจะไม่ได้ยิน แต่ถ้าเป็นปืนใหญ่จะได้ยิน




เพราะเสียงดังมาก ตอนนี้เสียงปืนใหญ่ยังไม่มี มีแต่ข่าวยิงกันที่ช่องอานม้า ถ้ารออพยพตอนยิงปืนใหญ่คงไม่ไหว เพราะมีเด็กอยู่ด้วย


ตอนนี้ เตรียมอพยพไปที่ตำบลนากระแซง อ.เดชอุดม ซึ่งผู้ใหญ่บ้านทำทะเบียนไว้ หรือถ้าใครมีญาติก็ไปอยู่บ้านญาติ เพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียงก็เริ่มอพยพ แต่ยังไม่มีคำสั่งอย่างเป็นทางการ เห็นมีแต่ข่าวที่ลงมือถือ

(คลิป)ชาวบ้านน้ำยืนเก็บข้าวของเตรียมอพยพ หลังทหารกัมพูชายิงปืนยั่วยุทหารไทย
(คลิป)ชาวบ้านน้ำยืนเก็บข้าวของเตรียมอพยพ หลังทหารกัมพูชายิงปืนยั่วยุทหารไทย
(คลิป)ชาวบ้านน้ำยืนเก็บข้าวของเตรียมอพยพ หลังทหารกัมพูชายิงปืนยั่วยุทหารไทย
(คลิป)ชาวบ้านน้ำยืนเก็บข้าวของเตรียมอพยพ หลังทหารกัมพูชายิงปืนยั่วยุทหารไทย
(คลิป)ชาวบ้านน้ำยืนเก็บข้าวของเตรียมอพยพ หลังทหารกัมพูชายิงปืนยั่วยุทหารไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น