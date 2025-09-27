จวกเขมรสร้างสถานการณ์ เล่นละครฟ้อง IOT ขณะลงพื้นที่ช่องอานม้า “มาลี” แถลงทันที ไทยยิงก่อน

ความคืบหน้าเหตุการณที่ช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี หลังจากที่ทหารกัมพูชายิงปืนกลและเครื่องยิงลูกระเบิดเพื่อยั่วยุทหารไทย แต่ฝ่ายไทยไม่ตอบโต้ เมื่อช่วงเที่ยงวันนี้(27 ก.ย.) ล่าสุด เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” โพสต์ข้อความว่า “มันร้ายลึก กัมพูชาสร้างสถานการณ์! การละครฟ้อง IOT ว่าเป็นผู้ถูกกระทำ คณะ IOT กัมพูชา ลงพื้นที่ช่องอานม้าบ่ายวันนี้”
มีรายงานช่วงบ่ายวันนี้ กองทัพกัมพูชาพาคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ฝ่ายกัมพูชา เข้าพื้นที่ ช่องอานม้า ทหารกัมพูชายิงปืนกลและลูกระเบิด เพื่อยั่วยุทหารไทย หวังให้คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) มาเห็น
ขณะที่กองทัพออกมายืนยันแล้วว่า พื้นที่ช่องอานม้า มีการยิงยั่วยุจากฝ่ายกัมพูชา ทั้งปืนกลและเครื่องยิงลูกระเบิด แต่ทหารไทยไม่ได้โต้ตอบ และยังยืนยันว่า ไม่มีการปะทะ ขอให้ประชาชนเข้าใจ และเชื่อมั่นในสถานการณ์ต้องเป็นไปตามเหตุผลและสิ่งแวดล้อม อย่าหลงกลเข้าทางกัมพูชา
ด้าน พลโทหญิง มาลี โสเชียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้แถลงข่าวทันที ว่าไทยเปิดฉากยิงทหารเขมรที่ช่องอานม้า โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2568 เวลาประมาณ 11:52 น. ทหารไทยได้เริ่มโจมตีที่ตั้งทางทหารของกัมพูชา โดยการยิงกระสุนปืนครกและอาวุธปืนเล็กหลายนัดเข้าใส่ฐานทัพของกัมพูชาในพื้นที่อันเซะ(ช่องอานม้า)
“ขณะนี้ กองทัพกัมพูชายังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์นี้ด้วยความระมัดระวังและใส่ใจสูงสุด และเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อ ปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดน
กองทัพกัมพูชายืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะเคารพและปฏิบัติตาม ข้อตกลงหยุดยิง ระหว่างกัมพูชาและไทยอย่างครบถ้วน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในทุกระดับและการแสวงหาความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพ ระหว่างสองประเทศ
กัมพูชาเรียกร้องให้มีการกลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว และเรียกร้องให้ฝ่ายไทยยึดมั่นในการเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดเช่นกัน”พลโทมาลี ระบุ