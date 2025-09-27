หยุดแถกี่โมง! 'มาลี' อ้าง 'ไทย' ยิงปืนครก-อาวุธเบาใส่ฐานที่มั่นกัมพูชาในจ.พระวิหาร ยันทหารเขมรเป็นฝ่ายอดกลั้นไม่ตอบโต้

โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาชี้ กองทัพไทยได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง โดยยิงปืนครกและอาวุธเบาใส่ที่มั่นของกัมพูชาในพื้นที่อานเซะห์ จังหวัดพระวิหาร ซึ่งเป็นจุดที่เคยเกิดการปะทะกันอย่างดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งในช่วงวันที่ 24-28 ก.ค.
พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหม กัมพูชาแถลงว่า กองทัพไทยได้เริ่มการโจมตีในช่วงเช้าของวันนี้ (27 ก.ย.)
เธอระบุว่า กองกำลังไทยได้เปิดฉากยิงเมื่อเวลา 11.52 น. โดยกองกำลังกัมพูชาได้ใช้ความอดกลั้นและปฏิเสธที่จะตอบโต้ด้วยการยิงตอบโต้ ณ เวลา 13.30 น. เธอรายงานว่ากองกำลังไทยยังคงมีการยิงเข้ามายังฝั่งกัมพูชาต่อไป
“กองกำลังกัมพูชายืนยันความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทย ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกระดับ และแสวงหาความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างสองประเทศ รวมถึงการฟื้นฟูสภาวะปกติโดยเร็ว เรายังเรียกร้องให้ฝ่ายไทยยึดมั่นในข้อตกลงนี้” เธอกล่าวเสริม
