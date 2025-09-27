ทบ.แจงเหตุปะทะช่องอานม้า กัมพูชาลอบยิงปืนเล็ก-ลูกระเบิดเข้าพื้นที่ไทย ย้ำตอบโต้ตามมาตรการ

กองทัพบกเผยเหตุปะทะชายแดนไทย–กัมพูชา ช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี หลังทหารกัมพูชาลอบใช้อาวุธปืนเล็กและเครื่องยิงลูกระเบิดยิงเข้ามาในพื้นที่ไทย ก่อน IOT ลงพื้นที่ พร้อมย้ำฝ่ายไทยตอบโต้ตามมาตรการ
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เผยว่า เวลาประมาณ 12.00–12.30 น. กองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่ 2 ตรวจพบทหารกัมพูชาใช้อาวุธปืนเล็กและเครื่องยิงลูกระเบิดยิงเข้ามายังพื้นที่บริเวณช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี
โดยปัจจุบัน กองกำลังสุรนารีได้เตรียมพร้อมและสั่งการให้ยิงตอบโต้ตามสถานการณ์
ซึ่งโฆษกกองทัพบกมีข้อสังเกตว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวฝ่ายกัมพูชาได้นำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว IOT กัมพูชา ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อยครั้ง จึงคาดว่าการสร้างสถานการณ์ดังกล่าวเป็นการยั่วยุ เพื่อให้ฝ่ายไทยยิงตอบโต้และเข้าโจมตี เพื่อใช้เป็นหลักฐาน แจ้งต่อคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว IOT-กัมพูชา ว่าฝ่ายไทยได้ละเมิดต่อมาตรการหยุดยิง
ทั้งนี้ยังไม่ได้รับรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตของฝ่ายไทย หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป