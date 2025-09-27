กัมพูชาเปิดฉากยิงปืนกล-ลูกระเบิดใส่ทหารไทยที่ช่องอานม้า “ทัพบก” ยัน ยังไม่มีการปะทะ

ชายแดนเดือด!! กัมพูชาเปิดฉากใช้อาวุธปืนกลมือยิงเข้ามายังเจ้าหน้าที่ทหารฝั่งไทย ที่ช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี ฝ่ายไทยยิงตอบโต้
วันนี้ (27 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 12.03 น. ที่ ช่องอานม้า อ.บ้านน้ำยืน จ.อุบลราชธานี ฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธปืนกลมือยิงเข้ามายังเจ้าหน้าที่ทหารฝั่งไทย ก่อนที่เจ้าที่ฝั่งไทยจะตอบโต้ด้วยการยิงปืนกลเข้าไปเช่นกัน
จากนั้นทางฝ่ายกัมพูชาได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิด ยิงเข้ามาฝั่งไทยขณะนี้เจ้าที่ทหารฝั่งไทยกำลังตอบโต้กลับ รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ล่าสุด เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” รายงานว่า “พื้นที่ช่องอานม้า มีการ ยิงยั่วยุจากฝ่ายกัมพูชา ทั้งปืนกล และเครื่องยิงลูกระเบิด ไทยไม่โต้ตอบ "ยืนยันยังไม่มีการปะทะ" ขอให้ประชาชนเข้าใจ และเชื่อมั่นในสถานการณ์ต้องเป็นไปตามเหตุผลและสิ่งแวดล้อม อย่าหลงกล เข้าทางกัมพูชา“