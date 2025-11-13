ชาวบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว อพยพเข้าหลุมหลบภัย กกล.บูรพายันไร้เหตุปะทะเพิ่ม

ชาวบ้านหนองหญ้าแก้ว-หนองจาน อพยพเข้าบังเกอร์ เหตุช่วงค่ำมีเสียงดังคล้ายระเบิด ด้าน กกล.บูรพายันยังไม่มีการปะทะเพิ่ม แต่ผู้นำชุมชนห่วงความปลอดภัยจึงให้ลงหลุมหลบภัยไว้ก่อน
ช่วงค่ำวันที่ 12 พ.ย. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกระแสข่าวเสียงตามสายขอให้ชาวบ้านหนองหญ้าแก้ว ต.โคกสูง บ้านหนองจาน ต.โดนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว อพยพเข้าบังเกอร์นั้น ได้ตรวจสอบกับปลัดกระทรวงมหาดไทย ยืนยันว่า เบื้องต้นช่วงเวลา 19.20 น. พบมีเสียงดังคล้ายระเบิด บริเวณแนวชายแดนบ้านหนองหญ้าแก้ว จึงได้แจ้งชาวบ้าน ให้เข้าอยู่บริเวณหลุมหลบภัย เพื่อความปลอดภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งแนวหน้าและแนวหลังยังเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ขออย่าตื่นตระหนก
ขณะที่กองกำลังบูรพายืนยันว่า ยังไม่มีการปะทะเพิ่มเติม จากเมื่อช่วงบ่าย อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังมีความกังวล ผู้ใหญ่บ้านจึงให้ลงหลุมหลบภัยไว้ก่อน
ทั้งนี้ จนถึงช่วงเวลาประมาณ 21.00 น.ชาวบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว ยังคงอพยพเข้าบังเกอร์หลบภัยอย่างต่อเนื่อง
ขณะทางฝั่งกัมพูชามีรายงานว่า ทางจังหวัดบันทายมีชัยได้เริ่มอพยพชาวบ้านออกจากหมู่บ้านในตำบลโอโจรวที่อยู่ติดชายแดนไทยตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา