เขมรอ้างชาวบ้านเสียชีวิต 1 ราย หลังถูกทหารไทยยิงที่หมู่บ้านไพรจัน

ฝ่ายปกครองจังหวัดบันทายมีชัย อ้างชาวบ้านกัมพูชาเสียชีวิต 1 รายหลังทหารไทยยิงปืนเข้าใส่ที่หมู่บ้านไพรจัน
วันนี้(12 พ.ย.) เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา ฝ่ายปกครองจังหวัดบันทายมีชัย ออกแถลงการณ์อ้างว่า มีพลเรือนชาวกัมพูชา 1 คน เสียชีวิตจากเหตุยิงโดยทหารไทย เมื่อช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ บริเวณหมู่บ้านไพรจัน ตำบลโอไบชัน อำเภอโอโจรว จังหวัดบันทายมีชัย
ทั้งนี้ นายอุม ราตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fresh News ว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ 16.00 น. วันที่ 12 พฤศจิกายน ทหารไทยได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าสู่เขตอธิปไตยของกัมพูชา ทำให้มีพลเรือนชาวกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ 5 คน ในพื้นที่หมู่บ้านไพรจัน ตำบลโอโบยจัน อำเภอโอจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย.