มาอีก! ผู้ว่าฯ บันทายมีชัย นำผู้หญิง-เด็กเขมร รวมตัวบ้านหนองหญ้าแก้ว

วันนี้(20 ก.ย.) เมื่อเวลา 12.00 น.เฟซบุ๊กเพจสำนักข่าว Fresh news ของกัมพูชาได้โพสต์ภาพบรรยากาศชายแดนไทย-กัมพูชาบริเวณบ้านไพรจัน ต.โอไบชัน อ.โอโจรว จ.บันทายมีชัย ซึ่งอยู่ติดกับบ้านหนองหญ้าแก้ว ต.โดนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ในช่วงเช้าของวันนี้ โดยระบุว่า สถานการณ์ยังคงสงบ แต่ประชาชนชาวกัมพูชายังคงตื่นตัวและยังคงรวมตัวกันเพื่อป้องกันไม่ให้กองกำลังไทยวางลวดหนาม
ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าชาวกัมพูชาที่มารวมตัวกันส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็ก โดยมีนายอุม ราตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดบันทายมีชัยมาอำนวยความสะดวกในการเดินทางมารวมตัวของชาวบ้าน มีการตั้งเตนท์ให้บริการเครื่องดื่ม และหน่วยพยาบาลฉุกเฉินในพื้นที่ด้วย