เตรียมป่วน? จนท.เขมรแจกหน้ากากกันแก๊สน้ำตาให้ชาวบ้าน ขณะฝั่งไทยเติมกำลังตำรวจ คฝ.พร้อมรับสถานการณ์

เผยภาพ จนท.เขมรแจกอุปกรณ์ป้องกันแก๊สน้ำตาให้ชาวบ้านไพรจัน ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้ว ขณะฝั่งไทยเติมกำลังตำรวจ คฝ.จากทั้งสระแก้ว-ปราจีนบุรี-ฉะเชิงเทรา พร้อมรับสถานการณ์ หากฝ่ายกัมพูชาเข้าขัดขวางการวางลวดหนาม
เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางฝั่งประเทศกัมพูชา ที่บริเวณหมู่บ้านไพรจัน ต.โอไบชัน อ.โอโจรว จ.บันทายมีชัย ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้ว ต.โดนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว มีกลุ่มบุคคลสวมชุดพลเรือนโดยคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของกัมพูชา ได้ตระเตรียมหน้ากากอนามัยที่ใช้ป้องกันแก๊สน้ำตาจำนวนมาก มาแจกจ่ายให้มวลชน ที่ได้ระดมกันมาเพื่อป้องกันแก๊สน้ำตาจากเจ้าหน้าที่ฝั่งไทย
ขณะที่ทางฝั่งไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนจากตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 กองร้อยได้เข้ามาเข้าดูแลสถานการณ์ และได้ประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนจากจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเสริมกำลังกับเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนของตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เพื่อดำเนินการควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบ และสามารถวางแนวลวดหนามได้ตามนโยบายไม่ให้ชาวเขมรลุกล้ำธิปไตยของไทยได้ต่อไป